Lia Olguța Vasilescu susține că deputatul PNL Nicolae Neagu i-a spus președintelui de ședință, Forin Iordache, să se ridice de pe scaun pentru că și-a terminat treaba, iar președintele Iohannis vrea să vorbească cu el la telefon.

"Ce mi se pare mai îngrijorător, sunt cele dou subiecte, unul, că s-a cerut recvocarea a doi vicepreşedinţi ai Camerei Deputaţilor din partea PSD-ului, ne întrebăm de ce pentru al treilea nu s-a cerut. Este vorba de doamna Carmen Mihălcescu. Am văzut astăzi, la ora 9.30, din plen, a fost chemată la DNA, deci este o coordonare între toate aceste forţe şi cred că nu cunoaşteşti un amânunt foarte importatnt şi anume că domnului preşedinte de şedinţă, adică domnului Iordache, i s-a solicitat de către un deputat PNL să se ridice de pe scaun, pentru că şi-a făcut treaba şi să i-l dea la telefon pe preşedintele Klaus Iohannis", susține Lia Olguța Vasilescu.

Ea mai relatează că Iordache a refuzat să vorbească la telefon.



"Asta s-a întâmplat în această şedinţă. Domnul Iordache a refuzat să vorbească la telefon. Domnul (Nicolae - n.r.) Neagu, să îl întrebaţi pe el", a mai spus ceasta.



Chestionat cu privire la acest subiect, deputatul Nicolae Neagu susține că nu este adevărat ceea ce a relatat Olguța Vasilescu.

"Nu poate fi adevărat. Nu am discutat cu președintele Iohannis de la o întâlnire pe care am avut-o cu dânsul în urmă cu trei săptămâni. (...) Nu am telefonul domniei sale, nu am discutat, nu am fost sunat de la Cotroceni", a declarat deputatul PNL Nicolae Neagu.