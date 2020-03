Senatorul PNL Vergil Chițac acuza joi ”o adevărată isterie” față de o așa zisă infectare a sa cu coronavirus.

”Constat că s-a creat o adevărată isterie în plan social vizavi de o așa zisă infectare a mea cu coronavirus. Informația vine exact pe fondul votului din Parlament de astăzi, pentru învestirea Guvernului Cîțu. Este adevărat că ieri am anunțat că nu pot participa la vot pentru că sufăr de o răceală și voi rămâne acasă. Totuși, nu știu în ce context colegii din Parlament au tras de la sine concluzia că sunt suspect de coronavirus și au făcut public acest lucru. Menționez că sunt sub medicație de două zile și nu am simptome de coronavirus. Totuși, pentru a înlătura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test și vă voi ține la curent”, scria joi pe Facebook Vergil Chițac.

Astăzi însă informația a fost confirmată, iar parlamentarii, membrii Guvernului și jurnaliștii care au fost la Parlament săptămâna aceasta urmează să fie testați.

Vineri, Chițac a adoptat un ton mai spășit, spunând că e ”extrem de mâhnit” că el, soția sa și atâția alți oameni din România și din lume ”trecem prin astfel de momente”.

”E o încercare pentru toată planeta.Mă impresionează mesajele și încurajările care nu se mai opresc. Vă mulțumesc și vă doresc din suflet să fiți sănătoși și să aveți mare grijă de voi, pentru că boala poate lovi când nu te aștepți”, a scris el pe Facebook.

Petrecere cu 400 de persoane

Senatorul PNL de Constanța a participat, de 8 martie, la o petrecere cu aproximativ 400 de femei din comunitatea musulmană.

Pe Facebok există și o fotografie cu senatorul participând la acest eveniment organizat de către Uniunea Culturală a Tătarilor din România.

Organizatorul petrecerii, Fildis Reșit, președintele Uniuniunii Culturale a Tătarilor din România, a declarat pentru Mediafax că a intrat în autoizolare în momentul în care a aflat că senatorul liberal a fost depistat pozitiv și că urmează să anunțe autoritățile.