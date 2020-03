Un senator PNL a fost testat pozitiv pentru coronavirus, au declarat surse din cadrul partidului pentru EurActiv România. Informația a fost ulterior confirmată de liderul PNL Constanța în presa locală.

UPDATE

Ludovic Orban a anunțat că se va izola la Vila Lac 1. De asemenea, toți miniștrii sunt suspecți, aceștia urmând să se autoizoleze.

"Domnul Vergil Chițac a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus. Am luat următoarele decizii. Având în vedere că a participat la reuniunea BPN, toți membrii BEC se vor izola la domiciliu. Toți senatorii vor fi informați că sunt obligați să se autoizoleze", a anunțat premierul Ludovic Orban.

Orban a mai precizat că l-a informat vineri pe președintele Klaus Iohannis, cu care a avut mai multe întâlniri zilele trecute.

Șeful PNL a precizat că senatorul infectat a participat la reuniunea Biroului Politic Național, astfel că toți membrii acestui for se vor izola la domiciliu.

De asemenea, toți senatorii din grupul senatorial PNL se vor izola.

„Nu așteptăm ancheta epidemiologică. Am solicitat ministrului Sănătății să creeze rapid un mecanism de anchetă epidemiologică pentru toți colegii. Li se vor preleva probe pentru a fi diagnosticați. În ce mă privește pe mine, mă voi izola la Vila Lac 1, unde vom exercita atribuțiile", a spus Orban.

************

Bogdan Huțucă, președintele PNL Constanța, a declarat pentru Ordinea.ro că pentru senatorul Vergil Chițac testul a ieșit pozitiv.

"Da, vă confirm informația. Senatorul Chițac a făcut testul pentru coronavirus, așa cum deja știti și rezultatul a ieșit pozitiv. Atât pentru el, cât și pentru soție. Din momentul în care am aflat, am decis să mă autoizolez și eu deoarece ultima data când m-am întâlnit cu domnul senator a fost luni, săptămâna aceasta. Am plecat, ieri, spre Parlament și în momentul când voiam să intru în clădire am primit vestea că domnul Chițac s-a testat pentru coronavirus. Mi-am sunat șeful de la partid și l-am informat despre situația și am plecat spre casă. De atunci, m-am autoizolat și aștept rezultatul testului”, a declarat Bogdan Huțucă, potrivit sursei citate.

Joi, postul Antena 3 anunța că acesta a fost testat pozitiv, însă senatorul a negat informația.

Ce scria joi, pe Facebook, senatorul Vergil Chițac:

”Constat că s-a creat o adevărată isterie în plan social vizavi de o așa zisă infectare a mea cu Coronavirus. Informația vine exact pe fondul votului din Parlament de astăzi, pentru învestirea Guvernului Cîțu. Este adevărat că ieri am anunțat că nu pot participa la vot pentru că sufăr de o răceală și voi rămâne acasă. Totuși, nu știu în ce context colegii din Parlament au tras de la sine concluzia că sunt suspect de Coronavirus și au făcut public acest lucru. Menționez că sunt sub medicație de două zile și nu am simptome de Coronavirus. Totuși, pentru a înlătura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test și vă voi ține la curent.”