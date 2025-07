Vicepremierul Dragoș Anastasiu ar fi recunoscut în instanță că i-a dat mită timp de 8 ani de zile fostei inspectoare de la ANAF Angelei Burlacu, aflată acum după gratii.

UPDATE

Cât privește implicarea lui Dragoș Anastasiu în grupul de coordonare a reformelor,

Nici purtătoarea de cuvânt nu a lămurit chestiunea mitei care ar fi fost dată timp de 8 ani.

"Mă întreb foarte tare dacă nu există o legătură directă între atacurile la adresa domnului Anastasiu, inclusiv cu informații care nu sunt riguros corecte și faptul că va coordona reorganizarea companiilor de stat. Dar aceasta este o întrebare personală a mea”, a declarat Dogioiu la B1 TV.



++++

Dragoș Anastasiu a postat pe Facebook un mesaj în care spune că a acționat ”corect și în spiritul legii”, dar nu lămurește acuzația de mită.

”Sunt astăzi în Guvernul României și pentru că nu vreau ca alți antreprenori români să mai fie subiectul unui astfel de abuz de putere din partea unor angajați ai statului care ar trebui să lucreze în beneficiul oamenilor, nu împotriva lor”.





+++

Jurnaliștii nu pot obține un punct de vedere de la Dragoș Anastasiu, iar purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, nu știe dacă acesta va ieși public sau nu să explice situația.

+++

Prezent într-o vizită oficială în Austria, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă este de părere că e o problemă de moralitate ca vicepremierul Dragoș Anastasiu să fie în continuare parte din Guvern după ce a fost acuzat că ar fi dat mită timp de opt ani către o inspectoare ANAF pentru a-și proteja una dintre firme.

"Nu am această informație", a replicat Dan.

Întrebat din nou dacă el crede că ar putea afecta imaginea Guvernului în această perioadă, președintele a spus că se va informa, pentru că "e prima oară când aud de la dumneavoastră".



+++

"În același sens martorul Anastasiu Dragoș Michael a arătat în fața instanței (f. 182 vol. I) că a aflat de la colaboratorii săi că în cadrul controlului care a vizat ## ####### ######### ### au fost evidențiate o serie de nereguli cu privire la evidențele statelor de plată. Colaboratorii i-au spus că au aflat aceste lucruri de la doamna Burlacu, un membru al echipei de control, și că aceasta a găsit o soluție și dorește să discute cu martorul. În cadrul discuției avută cu inculpata, aceasta i-a comunicat că evidențele privind statele de plată sunt dereglate, parțial există, parțial nu există ori sunt eronate și pentru a evita consecințele posibile i-a propus încheierea unui contract cu o societate pe care o va nominaliza, obiectul acestui contract fiind acela de a regla disfuncționalitățile constatate, cum ar fi refacerea statelor de plată care la momentul respectiv nu se găseau. Mesajul din partea inculpatei a fost că în acest fel se va încheia repede controlul și se va proceda la rambursarea TVA. Suma în discuție era de aproximativ 2000 Euro/lună. A arătat martorul că a perceput această propunere ca pe un fel de șantaj, dar și ca fiind o formă de protecție în relația cu ANAF, spunându-i-se că "totul va fi bine”, se arată în documentul publicat de Realitatea.net.

În cursul urmăririi penale (f. 6 și urm. vol. II d.u.p.) martorul Anastasiu Dragoș Michael a arătat aceleași aspecte. A precizat că și-a dat acordul pentru semnarea contractului propus de inculpată întrucât, la momentul respectiv, perspectiva declanșării unei anchete penale și a prelungirii controalelor îl duceau la ideea declanșării insolvenței și a concedierii personalului, ceea ce însemna închiderea firmei și afectarea a peste 20.000 de călători care aveau serviciile plătite".

"Instanța de fond a constatat că declarațiile celor două martore sub aspectul pretinderii sumelor de bani de către inculpată sub forma unor prestații bănești lunare în temeiul unui contract se coroborează cu declarațiile primilor doi martori, Băciucu Cristian și Anasatasiu Dragoș Michael, aceștia din urmă fiind factorii decidenți în cadrul societății și cei care au acceptat propunerea inculpatei ca fiind singura modalitate de a ieși din impas.



Așadar, este evident faptul că inculpata Burlacu Angela Georgeta a pretins de la reprezentanții și angajații societății controlate o sumă de bani sub forma unor prestații periodice (######### Eruo/lunar), în baza unui contract, acest demers al inculpatei fiind făcut în scopul îndeplinirii necorespunzătoare a îndatoririlor de serviciu, mai exact finalizarea acțiunii de control în mod favorabil contribuabilului, cu toate că inculpata le-a prezentat reprezentanților societății că există o serie de nereguli grave care pot atrage răspunderea penală și suspendarea activității de control".

"Astfel, martora Șerban Maria Daniela a arătat că ea a propus inculpatei diminuarea valorii prestațiilor la suma de 1000 Euro, însă nu a renunțat la acest contract de teamă că inculpata, lucrând în cadrul ANAF, putea veni să le facă probleme, dar și că în momentul în care încerca să încheie acest contract inculpata îi spunea că vrea să îl prelungească. A mai arătat și că îl informa din când în când pe Anastasiu Dragoș despre pachetele turistice achiziționate, lucru pe care l-a făcut până în anul 2016 – 2017, însă nu îl informa în legătură cu orice pachet turistic achiziționat de inculpată.

Aceste susțineri ale martorei privind temerea că încetarea contractului ar fi putut atrage repercusiuni din partea inculpatei sunt confirmate de faptul că inculpata Burlacu Angela a făcut parte din echipele desemnate să efectueze inspecții fiscale la societatea ####### ######### ####### SRL în perioada 25.11.2010 – 29.11.2010, 16.12.2010 – 31.01.2011 și 8.04.2015 – 17.04.2015".

Reacția Guvernului

Purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis vineri că vicepremierul Dragoș Anastasiu "nu a avut calitate de denunțător, învinuit, inculpat, condamnat în dosarul DNA soluționat prin Hotărârea 1258/2023".

"Singura sa calitate a fost aceea de martor. A fost audiat în această calitate de procurori și judecători care nu au considerat că sunt întrunite condițiile pentru schimbarea acestei unice calități. Dosarul penal s-a incheiat prin hotărâre defintiva. Circumstanțele cazului nu au nicio legătură cu calitatea de vicepremier și cu atribuțiile dlui Dragoș Anastasiu", a explicat ea.