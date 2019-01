Jyrki Katainen, vicepreşedinte al Comisiei Europene, responsabil de locuri de muncă şi investiţii, a reacționat la anunțul lui Tudorel Toader privind o posibilă OUG pentru rejudecarea deciziilor definitive date de completele de 5 de la ICCJ.

”O știre incredibilă. Românii merită un #statdedrept. Ministrul român al Justiției a spus luni că a pregătit o ordonanță de urgență prin care vor fi invalidate sute de condamnări în cazuri de corupție vizându-i pe înalți oficiali”, a scris pe Twitter comisarul finlandez.

Unbelievable news!! Romanian people deserve #RuleofLaw .



Romania’s justice minister said Monday that he has prepared an emergency decree that could invalidate hundreds of corruption cases involving the country’s most senior officials. #Romania https://t.co/7JeVdk3Pkn