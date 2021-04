Premierul Florin Cîțu a anunțat luni seară, după ce trei oameni au murit din cauza unei defecțiuni la unitatea mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul "Victor Babeș", că a cerut o anchetă rapidă de la ministrul de Interne.

"În această seară încă o tragedie în România. Trei persoane au decedat. În acest moment nu știm de ce. Condoleanțe familiilor și, din ce știm până acum, se pare că este un accident, dar a început și o anchetă. Am vorbit cu ministrul de Interne la telefon, i-am cerut ca ancheta să fie cât mai rapidă și mai transparentă, pentru că toți vinovații trebuie să răspundă. Suntem într-un război cu această pandemie de un an, presiunea pe spitale e foarte mare. Trebuie cu toții să ajutăm, de aceea am vorbit despre această campanie de vaccinare - este singura soluție. Am văzut că administratorii statului fug de comunicare. Cetățenii au nevoie să comunicăm mai mult în aceste momente. L-am adus pe domnul Arafat aici să vorbească, să vă răspundă la întrebări.", a declarat Florin Cîțu într-o declarație de presă susținută la Palatul Victoria.

El a mai spus că nu poate garanta că astfel de tragedii nu se mai pot întâmpla, dar trebuie făcut ceva ca ele să nu mai aibă loc.

Reamintim că trei pacienți COVID-19 au murit luni după o defecțiune la unitatea mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul "Victor Babeș" din București.