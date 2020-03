Ministrul sănătății, Victor Costache, a demisionat joi din funcție. Anunțul a fost făcut de premierul Ludovic Orban.

"În cursul acestei dimineți, domnul ministru Victor Costache și-a prezentat demisia din funcția de ministru din motive persoanel și profesionale. Am luat act de această demisie. Îi voi transmite președintelui Klaus Iohannis această demisie pentru a putea emite decretul de revocare. Aproape 5 luni, Costache a făcut parte din Guvern, am făcut echipă și împreună am luat o serie de decizii importante. Regret demisia domnului ministru. Pe de altă parte, o înțeleg și îi mulțumesc pentru buna colaborare", a anunțat Ludovic Orban.

Pentru funcția de ministru va fi propus secretarul de stat Nelu Tătaru, a mai spus Orban.

"Face parte din echipa de la Ministerul sănătății, a fost este și va fi în prima linie a bătăliei contra coronavirus. Deja stăpânește foarte bine toate procedurile. Astăzi se găsește la Suceava, l-am sunat și l-am informat privitor la intenția mea de a-l propune ministru, urmând să revină în București și să discutăm toate detaliile", a mai explicat prim-ministrul.