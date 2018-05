Fostul premier Victor Ponta reacționează la declarațiile unor lideri social-democrați care îl atacă pentru racolarea parlamentari PSD

„Oamenii din PSD, cei mai mulţi, cu care eu vorbesc în continuare, întreabă când pleacă Dragnea. Limbajul acesta din ultimele zile, cu şobolani, cu trădători, denotă un pic de agresivitate, cât şi de isterie din partea domnului Dragnea, care nu cred că îi face bine nici lui, nici altcuiva", a spus Victor Ponta, la Realitatea TV.

De asemenea, Victor Ponta a mai vorbit şi despre originile politice ale lui Liviu Dragnea.

„Eu vreau să spun un singur lucru: şi cine a venit azi alături de mine, şi ceilaţi oameni, am făcut politică doar în PSD, nu am venit de la PD cum a venit domnul Dragnea şi nu am spus că este trădător, că a venit de la PD. Am zis că am încercat să facem politică social-democrată, dar acum, sub conducerea domnuui Dragnea PSD-ul a fost confiscat, şi PSD-ul, şi Guvernul şi Parlamentul şi sunt folosite toate aceste instituţii pentru interesul personal al domnului Dragnea şi al grupului său, iar noi oferim o alternativă politică pentru cei care sunt dezamăgiţi sau se simt trădaţi de Dragnea”, a mai spus Victor Ponta.

Ponta, care a fondat împreună cu Daniel Constantin formațiunea Pro România, a reușit să atragă mai mulți parlamentari de la PSD în ultimele zile, ceea ce a provocat reacții acide de la foștii colegi de partid.

Joi, Liviu Dragnea l-a numit „şobolan”, iar, ulterior, social-democraţii apropiați de Dragnea l-au atacat pe Ponta și și-au acuzat foştii colegi de trădare.