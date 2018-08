Ponta spune că Dragnea - și altii ca el - cred că guvernarea este doar să faci bani, să îți promovezi rudele și oamenii din gașca ta și să folosești forța Statului împotriva celor care te critică.

Mesajul fostului premier Victor Ponta:



"Ma declar indignat de modul mizerabil si criminal in care niste romani sunt tratati de catre Guvernul lor ( indiferent daca esti sau nu de acord cu revendicarile lor)!

Am considerat mereu ( si nu am renuntat la acest principiu) ca ajungi la guvernare ca sa faci bine oamenilor / Dragnea ( si altii ca el) cred ca guvernarea este doar ca sa faci bani, sa iti promovezi rudele si oamenii din gasca ta si sa folosesti forta Statului impotriva celor care te critica !

1. Am fost Prim Ministru timp de 4 ani si niciodata nu am fost de acord sa folosesc forta institutiilor Statului impotriva oamenilor / in Noiembrie 2015 cand protestele puteau degenera am demisionat imediat si am detensionat situatia / am gresit eu crezand in democratie si in responsabilitate politica ? Are dreptate Dragnea sa isi puna slugile sa bata oameni si sa minta la televizor mai oribil decat pe vremea PCR? Dvs sa decideti - eu nu m-am razgandit.

2. Am considerat mereu ca Ministerul de Interne trebuie sa slujeasca oamenii si nu sefii politici - din acest motiv am refuzat inca din 2012 sa il las pe Dragnea sa isi implineasca cea mai mare dorinta si sa fie Ministru de Interne / eu i-am aparat pe romani de Dragnea pana in Noiembrie 2015 / de atunci pana azi trebuia Klaus Iohannis sa ii apere ; a facut asta ( cand a semnat Decretul de Ministru de Interne pentru Carmen Dan ?!?)3. Spre deosebire de Dragnea ( corupt , incult si total lipsit de valori ideologice ) Ion Iliescu era onest , educat si cu principii de stanga / cu toate acestea a fost vinovat de Mineriade - si PSD a trait 20 de ani cu acest stigmat! Toti PSD - istii cumparati sau predati Grupului Infractional de la Teleorman trebuie sa stie ca multi ani de acum incolo vor plati un pret urias pentru crimele lui Dragnea la care asista cu o lasitate de nescuzat!4. Am fost criticat, insultat si detestat de romanii din Diaspora ( chiar daca decizia de a nu deschide mai multe sectii de vot mi-a fost propusa si sustinuta in 2014 de catre seful campaniei mele electorale) / mi-am cerut scuze pentru greseli, am spus cand am crezut ca nu au dreptate, am luat masuri concrete pentru sprijinul lor si am continuat sa apreciez toti romanii ( din Tara sau din Diaspora) care muncesc onest si contribuie la binele Romaniei / razboiul declarat acum de Dragnea impotriva lor este o crima grava si va fi pedepsita!"