Fostul premier Victor Ponta și-a depus miercuri candidatura la alegerile prezidențiale și, preluând discursul suveraniștilor, a vorbit despre anularea alegerilor și a candidaților, afirmând că vrea să vadă dacă el va fi lăsat în cursă.

"Vă mulțumesc în primul rând tuturor celor care, ca voluntari au fost alături de mine. Vă mulțumesc dumneavoastră, celor de la presă, și vreau să vă anunț că după ce îmi prezint ideile cu care am venit în această zi, vreau să vă răspund la absolut toate întrebările. Nu plec, nu fug, mă cunoașteți foarte bine și absolut orice doriți să mă întrebați, voi răspunde, așa cum am răspuns de fiecare dată. Dar vreau să vă rog să-mi permiteți doar câteva minute, promit foarte scurt, să spun de ce și cum am ajuns în acest moment. România este într-o criză fără precedent, după 1989, o criză politică, economică și socială. Au anulat alegerile și votul românilor din 24 noiembrie, au blocat candidații pe care sistemul nu îi vrea. Și vreau să văd astăzi dacă voi fi lăsat să candidez, pentru că probabil sunt considerat un pericol la fel de mare ca și alți candidați care au fost blocați", a spus Ponta la sediul BEC.

El a mai spus că "nu trebuie să mergem mai departe doar pe voința sistemului și a partidelor".

"Cred că România are nevoie de un nou început, după ce încrederea între cetățean și cei care îl conduc s-a rupt, după ce economia românească s-a blocat și este într-un moment mai greu chiar decât în 2010, ne-am împrumutat cu 200 de miliarde de euro, din care n-am rămas cu aproape nimic, după ce firmele românești sunt din nou împovărate cu taxe și impozite, pe care noi le-am scăzut în urmă cu 10 ani, după ce românii din țară și cei care trăiesc în afara țării au fost umiliți și după ce România este implicată în războaie care nu sunt ale ei și într-un conflict între noua administrație americană și UE, care ne poate aduce numai lucruri rele și nimic bun", a mai adăugat acesta.