Continuă reacțiile la informația dată chiar de Victor Ponta, potrivit căreia a inundat în 2014, când era premier, sate românești, pentru a salva Belgradul de apa Dunării.

Joi seară, într-un video postat pe Facebook și în care apare îmbrăcat în negru și mimează un ton sobru, Ponta a spus că vrea să explice poporului român că "asta înseamnă să fiu un lider în momente de criză", iar "în 2014 am avut grijă de români și de proprietățile românilor".

Citește și: Ponta spune că a inundat sate românești pentru a salva Belgradul și apoi a primit cetățenia sârbă



"Niciun român nu a fost în pericol în zona Dunării. Nicio gospodărie nu a fost afectată. Nici măcar casa Domnului Dinescu, am verificat acum.

"În schimb, am fost crescut să pun viața întotdeauna pe primul loc, înaintea oricărui bun. Și când viețile unor oameni, vecinii noștri, prietenii noștri din Serbia au fost în pericol, am făcut ceea ce ar face orice român, orice creștin. Am sărit să-i ajutăm. Sunt foarte mândru de faptul că România a fost alături de Serbia în acele momente cumplite, când atâtea vieți omenești au fost pierdute și când alte, multe alte vieți au fost salvate cu ajutorul nostru, al românilor. Avem o datorie istorică față de vecinii noștri și sunt mândru că sunt român. Aș face exact același lucru din nou și voi face din nou", a susținut Ponta.

Joi seară, la televiziunea de casă a prietenului său din Belgrad, fugarul Sebastian Ghiță, a spus că știa că se pregătește acest subiect în presă "de la fosta mea consilieră", Anca Alexandrescu.

"Da și am vrut să spun adevărul (…) aici nu consider că am făcut o greșeală, am făcut ce un lider în vreme de criză trebuie să facă, salvezi vieți omenești”, a spus Ponta la România TV.

+++

Poetul Mircea Dinescu a spus că nu a știut niciodată că Ponta este autorul ”acelei mârșăvii” și că nu a primit niciun leu despăgubire, după ce fostul premier a zis că i-a dat despăgubiri pe "coșmelie" mai mult decât valora.

"În primul rând că domnul Ponta e un mincinos, unu la mână, a două, e și puțin ticălos pentru că eu n-am știut până în ziua de astăzi că el e autorul acelei mârșăvii de a deschide Porțile de Fier să fie inundate satele românești și să nu fie inundat Belgradul. În primul rând, domnul Ponta nu știe legea vaselor comunicante, Belgradul e la 200 de kilometri de Porțile de Fier, nu avea nicio legătură Belgradul cu deschiderea aia pentru că până ajungea la Porțile de Fier, să se umfle Dunărea... încât să întoarcă până la Belgrad... E o prostie, deci e analfabet și aici", a spus Dinescu la Antena 3 CNN.

Poetul spune că s-a trezit cu Dunărea care crescut într-o noapte cinci metri și a trebuit să se urce într-o barcă și să plece, iar vreme de două săptămâni a mers cu barca la „coșmelia” sa.

"Să lămurim și chestia asta, unde stau eu aici, stau în vechea casă unde a fost comandamentul portului-cetate de la 1880. Casa a fost luată de grăniceri români în 1945 până în 1991. În 1991 am făcut schimb cu primăria, în fine... Casa a fost devalizată, s-au furat de pe ea toată lemnăria. A fost o coșmelie când am cumpărat-o, am refăcut-o”, a continuat el.

Vineri dimineață, premierul Marcel Ciolacu, în 2014 consilier al lui Ponta, a spus că Guvernarea PSD a fost cea mai bună pentru domnul Ponta până de curând.

"Asta spunea și el, dar și oamenii care l-au crezut și l-au votat la parlamentare pe listele PSD. Astăzi, Victor Ponta înjură și vrea să dea jos guvernul din care a făcut parte, la fel cum a procedat în trecut și cu alte guverne PSD. Asta, după ce PSD l-a primit înapoi și i-a dat șansa să candideze și să ajungă deputat. Zeci de colegi mi-au atras atenția în ceea ce privește caracterul său, dar eu am crezut că s-a schimbat și maturizat. Nicio șansă! Românii însă îi văd acum, din nou, adevărata față", a completat Ciolacu.

+++

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a transmis și el că știe ce înseamnă să iei decizii în momente critice, iar ca ministru a fost pus în situații limită, în care decizia de a crea breșe în diguri, pentru a salva viețile oamenilor, trebuia luată rapid, împreună cu Comitetul ministerial pentru situații de urgență.



"E o decizie bine chibzuită, pe care se pronunță specialiștii, la propunerea unui comitet județean pentru situații de urgență, iar în cazul pe care l-am trăit, în miez de noapte, era vorba despre inundații de tip fulger, în urma unor precipitații cu valori istorice, de peste 200 l/mp. Când pericolul pândește, sub orice formă ar veni el, singura opțiune pe care o ai este să salvezi vieți și bunuri. Cât mai repede, pentru că fiecare secundă poate să facă diferența dintre viață și moarte. Și apoi să comunici sincer, imediat. În ce mă privește, am pus și voi pune întotdeauna viața oamenilor și interesul național pe primul loc în orice decizie. Și nu pentru că am jurat să fac acest lucru, ci pentru că a fi om înseamnă să și rămâi om în orice împrejurare. Să ajuți, nu să distrugi. Să întinzi o mână de ajutor pentru români, nu să îi dobori", a scris Fechet pe Facebook.



El susține că "niciun scenariu de urgență, oricât de grave ar fi lucrurile, nu-ți cere să-ți vinzi țara. În orice funcție ai fi, pentru că interesul național nu e de vânzare".



"Sunt convins că românii care își iubesc țara n-o vor trăda niciodată și n-o vor da pe mâna unor trădători. În ceea ce îl privește pe Victor Ponta, se aplică vorba românească: cine-și vinde țara o dată, o va vinde și a doua oară... dacă nu a făcut-o deja", a continuat el.

Ministrul a declarat joi că, în măsura în care vor identifica informații relevante în minister în legătură cu acest subiect, le va pune la dispoziție a mass-media.

”Există o procedură specifică și în ceea ce privește Dunărea există o comisie mixtă româno-sârbă, care decide în astfel de situații. Nu pot detalia în legătură cu deciziile luate la nivelul Guvernului României, la nivelul acelei comisii sau la nivelul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, în anul 2014, pentru că nu am aceste informații. Am citit și eu știrile din spațiul public, potrivit cărora primul ministru de la acea vreme ar fi luat niște decizii, în detrimentul comunităților din România, în detrimentul localităților ce au fost inundate, însă în măsura în care vom identifica informații relevante în minister în legătură cu acest subiect, bineînțeles că le putem pune la dispoziție a mass-media”, a spus Mircea Fechet într-o conferință de presă, citat de News.ro.



+++

Peste 10.000 de hectare de teren au fost inundate în județul Dolj în perioada 17 mai – 1 iunie 2014, arată un raport din acea vreme al serviciului pentru situații de urgență obținut de G4Media. Într-o postare pe TikTok, Ponta a afirmat joi că a inundat "un hectar sau două de pământ” pentru a "salva vieți omenești”.

Doar în comuna Rast au fost inundate 1.770 de hectare de pădure, potrivit datelor din acea vreme ale Comitetului pentru Situații de Urgență Dolj. În total, doar în județul Dolj au fost inundate 10.431 de hectare de terenuri agricole, pășuni și păduri.