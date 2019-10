Președintele Pro România, Victor Ponta, susține, după întâlnirea cu premierul desemnat, Ludovic Orban, că nu se pune problema ca partidul său să voteze un Cabinet PNL.

Ulterior, președintele PNL și premierul desemnat, Ludovic Orban, a spus că discuția cu Victor Ponta a fost pozitivă.

"Mi s-a părut că ne-am înțeles (cu Pro România - n.r.) că România are nevoie de un Guvern care să asigure stabilitate, să elaboreze legea bugetului de stat și să rezolve marile probleme. A fost o discuție pozitivă, în care am depășit, cel puțin din punctul nostru de vedere, puncte de diferență. Eu am încredere că până la final ne vom înțelege și că vom putea obține susținerea Pro România", a explicat Ludovic Orban.

+++

"A fost foarte scurtă discuția (cu PNL - n.r.), că nu era cazul de mai mult. Noi suntem un partid nou, mic, de centru-stânga care avem un obiectiv mare: vrem să aprăm și să reprezentăm noi interesele electoratului de stânga (...), așa că discuțiile nu puteau să avanseze, să spunm că votăm Guvernul. Nici vorbă de așa ceva", a declarat Ponta după întâlnirea cu premierul desemnat, Ludovic Orban.

El a precizat că nu a pus nicio condiție pentru a vota noul Cabinet și nici nu a cerut ministere.

"N-am cerut niciun minister, nu mi s-a oferit niciun minister. Dacă voiam ministere, le luam de la doamna Dăncilă, că în august a vrut să îmi dea trei, i-a păcălit pe cei de la CES că a vrut să îmi dea nouă, în septembrie a vrut să îmi dea patru și miercuri, înainte de moțiune, îmi dădea șase", a explicat Ponta.