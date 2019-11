Gabriel Oprea este vicepreședinte în Comitetul Executiv al PSD, unde are și drept de vot, funcție obținută ca lider sindical, în urma semnării unui protocol de colaborare, a anunțat Viorica Dăncilă.

”Noi am făcut protocol de colaborare cu sindicatele, cu CNSLR Frăția, cu Uniunea Militarilor și Polițiștilor, am făcut cu mai multe sindicate, iar prin aceste protocoale pe care le-am semnat, lidierii sindicatelor respective fac parte din Comitetul Executiv Național. Avem cu cinci sindicate. Toți liderii de sindicate au funcție de vicepreședinte la nivel de Comitet Executiv Național. Am făcut cu cinci sindicate, deci avem cinci vicepreședinți. Au și drept de vot”, a declarat la Digi 24 Viorica Dăncilă, întrebată despre motivul pentru care Gabriel Oprea a fost prezent duminică la sediul PSD.

Anterior, Gabriela Firea și Eugen Teodorovici au evitat să răspundă dacă l-au văzut duminică seara la sediul PSD pe Gabriel Oprea.

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a revenit anul trecut în UNPR.

Oprea a demisionat în septembrie 2016 din Senat, după ce senatorii au respins cererea DNA de încuviințare a începerii urmăririi penale în cazul său, în dosarul morții polițistului Bogdan Gigină.

Fostul ministru de Interne și fost vicepremier a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, în cazul lui Bogdan Gigină, polițistul de la Rutieră care făcea parte din coloana sa oficială.

În seara de 20 octombrie 2015, agentul de politie Gigină Bogdan-Cosmin, în vârstă de 28 de ani, a fost implicat într-un accident de circulație pe o stradă din municipiul București, în urma căruia a suferit o hemoragie cranio-cerebrală, consecință a unui traumatism cranio-cerebral și facial cu fractură craniană, leziuni care au cauzat decesul.

La momentul producerii accidentului, victima făcea parte dintr-un dispozitiv de însoțire a ministrului Gabriel Oprea, care preceda în trafic autoturismul în care se afla ministrul. Acesta se deplasa către locuința sa.

Fostul ministru de Interne a fost cercetat și pentru abuz în serviciu în acest dosar. Salvarea a venit de la Curtea Constituțională, care a decis că abuzul în serviciu este faptă penală doar dacă se încalcă o lege ori ordonanță a guvernului, nu și încălcarea unor alte acte normative, cum sunt hotărârile Guvernului.

Anul trecut, Înalta Curte de Casație și Justiție a redeschis un dosar al lui Gabriel Oprea. Un fost angajat al Ministerului de Interne i-a făcut lui Oprea plângere penală pentru abuz în serviciu, acuzându-l de implicare în emiterea unor rapoarte de către ofițerii serviciului secret al Ministerului de Interne.Plângerea, depusă în 2016, fusese clasată de Parchetul General la finalul anului 2017.

Oprea mai este este judecat și în dosarul mașinii de lux cumpărată de către Departamentul de Informații și Protecție Internă (DIPI) pentru protecția demnitarilor și folosită de fostul ministru.