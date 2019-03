Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni, în cadrul Forumului Industriei Auto Europene 2019 de la Craiova, că guvernele PSD au făcut peste 500 km de autostradă, în timp ce alte guvernări nu au construit nimic.

"Ne preocupă cea mai arzătoare problemă pentru industria auto: infrastuctura de transport. Am modificat legislația pentru a crește posibilitatea de a dezvolta infrastructura, inclusiv prin intermediul PPP. Ministrul Transporturilor este aici și știe ce greutate apasă pe umerii săi. După atâția ani în care lucrurile au mers cu încetinitorul, Guvernul pe care îl conduc a luat în piept această provocare și vom demonstra că se poate. Oamenii au dreptate. Au dreptate să fie supărați pentru ritmul în care s-a lucrat în acest domeniu, însă adevărul trebuie spus până la capăt. În guvernările PSD s-au făcut peste 500 km de autostradă din cei existenți. În alte guvernări au fost zero km. Să nu uităm că ministrul Transporturilor din anul 1999, devenit apoi președintele României (Traian Băsescu -n.r.), ne explica faptul că România nu are nevoie de autostrăzi, ne ajung drumurile naționale. Ne luptăm de ani buni cu această mentalitate profund greșită, dar și cu o serie de piedici puse parcă intenționat de unii", a susținut premierul Viorica Dăncilă.

Dăncilă mai spune că săptămâna trecută au început lucrările la primii kilometri de autostradă din Moldova, afirmând că drumul expres Craiova – Pitești este deja "în fază avansată".

De asemnenea, aceasta a menționat că anul acesta, tronsoanele 1 și 2, în lungime de 57,55 km și cu o valoare însumată de peste 2 miliarde de lei cu TVA, au intrat în linie dreaptă, aflându-se în faza de proiectare, dar licitațiile pentru tronsoanele 3 și 4 au fost anulate în instanță.

După criticile lui Liviu Dragnea, şi Viorica Dăncilă şi-a exprimat dezacordul faţă de protestul #şîeu.

Premierul a spus că înțelege supărarea celor care se plâng că nu sunt autostrăzi în România, dar problema poate fi rezolvată doar "punând umărul la acțiune, nu făcând circ".