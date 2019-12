Viorica Dăncilă nu exclude să fie dată afară din PSD, caz în care nu știe ce va face.

Întrebată joi seara la România Tv, dacă se așteaptă să aibă soarta altor foști lideri ai PSD excluși din partid, Viorica Dăncilă a răspuns: ”N-ar fi exclus. După ce am văzut astăzi, nu ar fi exclus. Dar am crezut că acest partid și membri de partid învață din greșeli și atunci când am greșit nu mai repetăm acea greșeală. Dar văd că probabil acest lucru a devenit o obișnuință și mă aștept la orice”.

Fostul premier nu știe ce va face în această situație: ”Nu știu ce voi face. Sper să nu se ajungă la acest lucru. Sper ca să existe mai multă înțelepciune și să nu uităm că de fiecare dată când am dat afară, am dat afară și ce am câștigat? Nu am câștigat absolut nimic. Dacă vor lua această decizie, să și-o asume. Eu sper să nu se ajungă la o astfel de situație”.

Dăncilă l-a contrazis pe Paul Stănescu, care a afirmat că președintele Klaus Iohannis ar fi convns-o să candideze la alegerile prezidențiale. ”Nu înțeleg aceste declarații ale lui Paul Stănescu”. Fostul premier a mai spus că Stănescu a fost singurul care s-a opus în Comitetul Executiv candidaturii sale. Totodată, ea a spus că nu a discutat niciodată cu președintele Klaus Iohannis despre PSD.

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a susținut, într-o conferință de presă, că Viorica Dăncilă a acceptat inițial să nu organizeze Congres în 2019 și să nu candideze la președinție, dar s-a răzgândit în urma unei discuții tete-a-tete cu Klaus Iohannis.



"Mi se pare foarte ciudată această abordare. Nu, PSD a convins-o să candideze și mai bine întrebați la ei de ce, pentru că rezultatul e bine cunoscut", a reacționat șeful statului.