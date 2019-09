Premierul Viorica Dăncilă a anunțat sâmbătă, la aproape trei zile de când Comisia juridică a PE a decis că Rovana Plumb nu poate fi comisar european, că nu renunță la propunere, acuzând opoziția că a arătat lumii "o Românie dezbinată".

"Tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile - atât la votul din Parlamentul European, dar mai ales reacțiile celor din țară - nu mă face să am mai puțină încredere sau apreciere pentru Rovana Plumb, dimpotrivă. Rovana are, în continuare, susținerea mea necondiționată. O cunosc de mulți ani, am muncit împreună, știu măsura profesionalismului Rovanei și a bunei-credințe cu care și-a făcut mereu treaba. Știu că ar exercita acest mandat de comisar european în bune condiții și am certitudinea că, pentru Rovana Plumb, spre deosebire de alții, ar prima întotdeauna interesele și politicile europene care contribuie la consolidarea proiectului european, așa cum guvernul nostru acționează. De aceea sper ca răspunsul comisiei JURI să fie unul pozitiv, în acord cu propunerea făcută de România și susținută de președintele Comisiei Europene", a scris Dăncilă pe pagina sa de Facebook.





Premierul mai scrie că tot ceea ce au făcut membrii partidelor de opoziție în ultimele zile a fost "să arate întregii lumi o Românie dezbinată, scindată între interesul țării și interesele mărunte, meschine ale unor grupări" și "au proiectat o Românie măcinată de ură, mize și lupte și au uitat de români, așa cum fac zi de zi, de mai bine de un an".

Viorica Dăncilă își încheie postarea prin afirmația că "România nu e a celor care dezbină și distrug, nu e a celor care și-i sfâșie pe ai lor și calcă în picioare interesul țării pentru propriile lor ambiții", iar românii văd aceste lucruri și "am încrederea că o vom vedea clar, cu toții, la votul din această toamnă".