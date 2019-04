Viorica Dăncilă a reacționat agresiv la mesajele transmise de oficialii europeni și partenerii internaționali pe tema modificărilor legislației penale și a anchetării Laurei Codruța Kovesi, spunând că nu va interveni niciodată în actul de justiție.

În deschiderea ședinței de Guvern de miercuri, premierul Viorica Dăncilă a declarat că autoritățile române au arătat „deschidere totală” în dialogul cu Comisia Europeană și consideră că declarația de azi a prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, a produs neclarități.

Timmermans a avertizat Guvernul român să nu mai ia măsuri care să afecteze în vreun fel sistemul judiciar, cu referire la discuțiile din spațiul public privind proiectele de ordonanță de urgență pentru modificarea Codului Penal și pentru anularea sentințelor date de completurile de cinci judecători de la Înalta Curte.

„M-au surprins declaraţiile prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, având în vedere că a existat şi există deschidere totală în privinţa paşilor pe care îi avem de urmat. Am format un grup de experţi, s-a lucrat la nivel de experţi, atât din partea Comisiei Europene, cât şi din partea Ministerului Justiţiei. Am specificat de fiecare dată că ne vom consulta şi că va exista transparenţă”, a spus Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de guvern.

„De aceea, declaraţia prim-vicepreşedintelui Frans Timmermans de astăzi a produs neclarităţi şi nu i-am înţeles rostul, pentru că nu este pliată pe realitatea existentă”, a menționat ea, spunînd că va avea o nouă discuție cu înaltul oficial european.





În plus, Viorica Dăncilă s-a declarat „la fel de surprinsă” şi de declaraţiile preşedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, care și-a menținut sprijinul pentru candidatura Laurei Codruța Kovesi la poziția de procuror-șef european, cerând autorităților române să nu o împiedice să participe la toate etapele de selecție.

„Cred că niciun factor sau decident politic, fie şi preşedintele Parlamentului European, nu poate solicita începerea sau oprirea unei anchete penale. Ni se cere să nu intervenim în actul de justiţie şi mi se pare un lucru corect, dar oficialii europeni ne cer să oprim anchete penale. Le spun clar că prim-ministrul României nu a intervenit şi nu va interveni niciodată în actul de justiţie”, a spus Dăncilă.

În deschiderea sesiunii plenare a Parlamentului European, Tajani a citit o declarație în care a menționat că este îngrijorat în privința măsurilor luate de România împotriva Laurei Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA, respectiv controlul judiciar și interdicția de a părăsi țara.

De asemenea, Tajani a reconfirmat sprijinul Parlamentului European pentru numirea Laurei Kovesi în funcția de procuror-șef european și a spus că va scrie Guvernului român o scrisoare pe acest subiect.

Viorica Dăncilă s-a arătat deranjată și de scrisoarea ambasadorilor din 12 state, parteneri și aliați ai României, în care aceștia şi-au exprimat îngrijorarea pentru integritatea sistemului judiciar românesc.





„Tot astăzi (miercuri - n.r.) am văzut punctul de vedere al unui grup de ambasadori. Am vrut să am o discuție individuală cu fiecare ambasador din acest grup, dar au refuzat. Le reamintesc doamnelor și domnilor ambasadori că suntem în România și că am dialog direct cu omologii mei”, a spus premierul, înainte de a trece la amenințări.

„Le recomand să se adreseze autorităților din țara din care fac parte, pentru că în niciun stat ambasadorii nu fac agenda prim-ministrului și eu nu am să permit acest lucru. Trebuie să arate respect pentru România, așa cum ambasadorii noștri, în fiecare stat, fie membru al Uniunii Europene sau un stat terț, au respect pentru statul respectiv”, a completat Viorica Dăncilă.

Reacţia premierului a venit după ce ambasadele a 12 state au transmis, miercuri, un mesaj public în care îşi exprimă îngrijorarea pentru integritatea sistemului judiciar românesc şi cheamă guvernul să se abţină de la modificări care ar slăbi statul de drept şi capacitatea României de a lupta împotriva criminalităţii sau corupţiei.

Ambasadorii statelor respective au spus că, „din păcate”, solicitările lor oficiale de dialog privind aceste subiecte au rămas fără răspuns de la începutul lunii ianuarie.

Dar Viorica Dăncilă nu s-a oprit doar la străini, ci ținut să menționeze că de vină pentru toate aceste „neplăceri” este vinovat președintele Klaus Iohannis.

„Consider că această situaţie, destul de neplăcută, a fost creată de declaraţiile repetate pe justiţie ale preşedintelui României. Dacă preşedintele României nu a avut niciun aport la rezultatele obţinute în cadrul preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, iată că a reuşit să aducă un deficit de imagine ţării noastre. Este păcat că acest lucru se realizează tocmai în timpul deţinerii preşedinţiei rotative de către România”, a susţinut premierul.

În discursul său, Dăncilă a făcut referire și la fosta sa colegă de partid, Corina Crețu, comisar european numit de PSD, dar care acum candidează pe listele Pro România la alegerile europene. „Știu că a fost astăzi o discuție în Colegiul Comisarilor despre România și sper că comisarul român a susținut de aceasta dată România”, a subliniat Viorica Dăncilă.