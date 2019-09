Premierul Viorica Dăncilă s-a răzgândit în privința restructurării guvernamentale în Parlament, afirmând luni, înaintea ședinței de Guvern, că ia în calcul acest lucru.

"Această situație creată de președintele Iohannis, care, prin refuzul său de a numi miniștrii interimari, ignoră într-un dispreț total reguli, legi și decizii ale CCR, poate produce consecințe grave pentru cetățeni și pentru relațiile României cu partenerii externi. Refuzul de a numi miniștrii interimari este un abuz constituțional și de putere pe care domnul președinte Iohannis își permite să îl facă la adăpostul imunității absolute. (...) Vreau să îi asigur pe toți că nu ne temem și luăm în calcul restructurarea Guvernului în Parlament", a declarat Viorica Dăncilă la începutul ședinței de Guvern.

Viorica Dăncilă s-a ferit în repetate rânduri să vină în Parlament să ceară un vot pentru restructurarea guvernamentală din cauza faptului că PSD a pierdut majoritatea în cele două Camere.

De altfel, refuzul premierului în acest sens a fost unul dintre motivele pentru care, spunea Călin Popescu Tăriceanu, s-a rupt Coaliția PSD ALDE.

Pe 12 august, șeful ALDE i-a transmis premierului să vină cu o restructurare guvernamentală și un nou program de guvernare până pe 20 august, lucru care nu s-a întâmplat.

În aceeași zi, Dăncilă i-a transmis lui Tăriceanu că PSD nu acceptă niciun ultimatum, iar acum nu este oportună o restructurare guvernamentală.

"PSD nu acceptă un ultimatum. Eu cred că discuțiile în cadrul unei Alianțe sunt discuții aplicate. Nu putem vorbi de un ultimatum dat de PSD către ALDE sau de la ALDE către PSD. Am discutat cu domnul Tăriceanu despre programul de guvernare, am discutat despre restructurare. În cadrul CExN am discutat despre remaniere, nu avem în vedere o restructurare în viitorul apropiat, dar ne gândim la o remaniere a miniștrilor care nu au performat și la ajustarea programului de guvernare, astfel încât să corespundă cerințelor populației", afirma Viorica Dăncilă.