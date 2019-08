Guvernul va depune plângere penală pe numele preşedintelui Klaus Iohannis, pe fondul afirmaţiilor şefului statului, care a numit Guvernul ca fiind unul "corupt".

UPDATE

După ședința Comitetului executiv, Dăncilă a anunțat că-i va plângere penală președintelui, adăugând că ea a luptat întotdeauna împotriva corupției și pentru statul de drept.

”În momentul în care spui despre cineva că e corupt înseamnă că ai dovezile necesare pentru a demonstra acest lucru”, a explicat premierul.

Întrebată care e infracțiunea comisă de președintele, ea a spus că social-democrații se vor întâlni cu avocații pentru a vedea care e încadrarea.

Potrivit surselor citate de Mediafax, plângerea va fi depusă luni dimineaţa. Subiectul a fost discutat în şedinţa Comitetului executiv de la malul mării.

În urmă cu câteva zile, Viorica Dăncilă a afirmat că este revoltător faptul că şeful statului Klaus Iohannis de la foloseşte tribuna oficială a Administraţiei Prezidenţiale expresia ”guvern corupt” și i-a cerut preşedintelui să prezinte urgent probe în acest sens.

Premierul Viorica Dăncilă a mai spus, în şedinţa Comitetului Executiv PSD de la Mamaia, că se va adresa Curţii Constituţionale, dacă preşedintele Klaus Iohannis nu va accepta interimarii propuşi de PSD.

Ea a reiterat faptul că Partidul Social Democrat nu va ieşi de la guvernare: "Ştiţi foarte bine care este situaţia actuală. Am desemnat cinci miniştri din partea PSD, preşedintele României i-a respins, a ieşit ALDE de la guvernare, am desemnat pe portofoliile ALDE trei interimari, nu avem încă niciun răspuns din partea preşedintelui României. Trebuie să analizăm această situaţie. Suntem optimişti, ce nu te omoară, te întăreşte, iar PSD a trecut întotdeauna cu bine peste situaţiile dificile. Cert este că nu vom ieşi de la guvernare, am spus şi ieri, nu-mi voi da demisia. Trebuie ca opoziţia să-şi strângă membrii din Parlament, astfel încât să treacă o moţiune de cenzură. Avem 45 de zile pentru a merge în Parlament, nu ne grăbim, vedem ce hotărâri vom lua în perioada imediat următoare, nu avem motive de îngrijorare".