„Nu-mi este teamă de alegerile anticipate, singura mea temere este să nu dezamăgim electoratul”, a spus premierul Viorica Dăncilă, după o ședință a conducerii PSD, care a decis să continue la guvernare, în pofida ieșirii ALDE din coaliție.

„În unanimitate, colegii au susținut să continuăm guvernarea. Avem responsabilitate față de cei care ne-au acordat votul în 2016, avem responsabilitate pentru implementarea programului de guvernare, o responsabilitate pe care ne-am asumat-o împreună cu ALDE, dar iată că trebuie să ducem mai departe aceste lucruri doar Partidul Social Democrat”, a spus premierul, după ședința Comitetului Executiv Național al PSD de luni seară.

Conducerea ALDE a decis, tot luni, ieșirea de la guvernare și trecerea în opoziție. Șeful ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a spus că miniștrii formațiunii vor părăsi guvernul sau, dacă nu vor demisiona, vor fi excluși din partid.

Ramona Mănescu, ministrul afacerilor externe, a spus deja că nu va demisiona, iar premierul a confirmat că aceasta va rămâne ministru, adăugând că, dacă și alți miniștri din ALDE „vor decide acest lucru, își vor continua mandatele”.

Totuși, PSD a pregătit variante pentru interimat. Astfel, Nicolae Bădălău ar prelua portofoliul energiei, ministrul interimar al mediului ar fi Ioan Deneș, ministrul apelor și pădurilor, iar ministrul pentru relația cu Parlamentul ar deveni Radu Oprea, actualul ministru pentru mediul de afaceri.

Viorica Dăncilă, care este și președinte al PSD, a spus că decizia ALDE este „de neînțeles din partea ALDE”, în condițiile în care Tăriceanu a vorbit de nevoia de schimbare a programului de guvernare, care este același cu care PSD și ALDE au venit în fața cetățenilor.

„Înțelegeam dacă era vorba de o candidatură” a lui Călin Popescu-Tăriceanu la prezidențiale „pentru a-și ridica partidul în sondaje”, dar nici acest lucru nu s-a întâmplat, a continuat premierul.

ALDE a decis să susțină, împreună cu Pro România, candidatura la prezidențiale a lui fostului europarlamentar Mircea Diaconu.

Dăncilă a spus că va încerca negocieri pentru a obține o majoritate în Parlament, chiar și după trecerea ALDE în opoziție, dar că PSD este pregătit pentru orice situație. În cazul unei moțiuni de cenzură votată de Parlament, „ne supunem votului parlamentului și asta e situația”, a spus premierul, susținând că nu îi este teamă nici de alegerile anticipate.

„Singura mea temere e să nu pierdem încrederea oamenilor. Nu putem fiecare dintre noi să gândim numai din punct de vedere electoral și să vedem doar ce ne aduce procente. Indiferent dacă PSD va pierde, eu vreau să cred că am făcut ceea ce trebuie și nu am dus țara în instabilitate, nu am adus un prejudiciu în plan extern României”, a mai spus primul ministru.