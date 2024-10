Vlad Gheorghe, care a candidat la alegerile europarlamentare din 9 iuni, însă nu a mai prins un mandat, a anunță că Înalta Curte de Casație și Justiție a decis renumărarea voturilor la alegerile europarlamentare.

"AM ÎNVINS! Voturile de la alegerile europarlamentare trebuie renumărate! Decizie fără precedent în România - așa a hotărât Înalta Curte de Casație și Justiție care mi-a dat dreptate. DA, a fost ceva putred în organizarea alegerilor din 9 iunie și aveam temei legal pentru o nouă numărare a voturilor, de aceea recursul depus de mine a fost admis în instanță", a anunțat Gheorghe printr-o postare pe Facebook.

El solicită reconvocarea Biroului Electoral Central, care "trebuia să dispună renumărarea voturilor în zecile, sutele de secții în care românii onești au declarat că nu-și regăsesc voturile în procesele verbale".

"Am avut peste 220 000 de voturi numărate, dar știm că sunteți mult mai mulți cei care ați vrut un independent adevărat în Parlamentul European. Justiția s-a pronunțat clar: DA, voturile ar fi trebuit renumărate! Totul e foarte clar pentru cine are ochi să vadă: după ce au împiedicat renumărarea la care aveam dreptul, Greblă și prietenii îmi pun acum bețe-n roate cu Partidul DREPT la alegerile parlamentare, pentru că LE E FRICĂ de ce suntem în stare. De-aia nu vor să permită să avem reprezentanți în secții, să stăm cu ochii pe voturi, deși am câștigat acest drept conform legii făcute de ei pentru ei ca să le permită traseism și jocuri de putere. I-am bătut cu propriile arme și i-am lăsat c u buza umflată, de-asta răspândesc zvonuri că sunt vândut, trădător, pesedist, țin cu ”independenții” lor sub acoperire. NU este adevărat: vreau doar ca uniți să înDREPTăm România și asta nu pot ei să permită sub nicio formă, că simt cum le scapă puterea din mâini. Puterea să anuleze voturile românilor cinstiți care s-au săturat de hoția lor", a mai scris acesta.



În continuarea postării, fostul eurodeputat român transmite că a promis că apără fiecare vot și nu sunt vorbe-n vânt.

"Chiar dacă hoții care fură de aproape 35 de ani vor să fure și justiția, ăsta este visul lor de la Adrian Năstase încoace, noi încă luptăm. Nu mă las și vă rog pe voi, sutele de mii de români din țară și din diaspora care ați avut încredere în mine pe 9 iunie să nu încetați să credeți că se poate să îi învingem: la vot, în Parlament și în justiție. Nimeni nu e perfect și înțeleg dezamăgirea fiecăruia dintre voi că nu mai sunt independent și acum, dar ca să putem să ne păzim voturile avem nevoie de oameni în secții, iar conform legilor făcute de ei pentru ei, doar partidele pot face asta. Pe 1 decembrie NU mai putem permite să ne fure ca în 9 iunie. Pe 1 decembrie fiecare român cinstit și cu adevărat patriot vine la vot și-și face vocea auzită. Partidul DREPT e singurul care se opune cu adevărat sistemului capturat de PSD, PNL și prietenii lor. Uniți", a conchis acesta.