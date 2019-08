Membrii filialelor de sector ale PLUS București l-au desemnat pe Vlad Voiculescu drept candidatul partidului la Primăria Generală.

96,3% dintre cei peste 3.100 de membri ai PLUS Bucureşti l-au ales pe fostul ministru al Sănătăţii pentru a candida la funcţia de primar al Capitalei la alegerile locale de anul viitor.

"Câștigăm împreună sau pierdem separat. Îmi doresc un oraș și o țară cu mai mult respect și mai puțină țâfnă. Mai puțini nervi și mai mult împreună. Mai puține discuții sterile și mai multă construcție. Lumea se schimbă în jurul nostru. Ținuți în loc de încercările unor hoți prinși la furat de a scăpa de justiție, pierdem oportunitate după oportunitate. Orașul este ros în fiecare zi de corupția, nepăsarea și neputința celor ajunși în funcții de conducere. Infrastructura, educația, sănătatea, termoficarea și prea multe clădiri din București sunt la limita colapsului, parcă ținute de o sârmă. Probabil cel mai bun exemplu este acesta: știm cum stăm, știm că un cutremur va veni, și totuși principalul centru de transfuzii al Bucureștiului este într-o clădire cu risc seismic. Acesta este nivelul iresponsabilității administrației bucureștene", a declarat joi fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu.

El a adăugat că hemoragia "cea mai gravă" a Bucureștiului și a României este aceea de oameni: "Oameni buni, oameni talentați, oameni muncitori care nu își mai construiesc aici viitorul".

Vlad Voiculescu e de părere că în 10 ani Bucureștiul poate deveni capitala cu cea mai bună calitate a vieții din estul Europei: "Un oraș în care să vrei să îți construiești destinul, orașul în care românii își pot atinge potențialul. Pentru ei, pentru familiile lor și pentru România. Vreau să pun umărul la toate astea".

"Voi candida pentru Primăria Municipiului București, după ce voi obține susținerea colegilor mei din cele două partide din Alianța 2020 USR PLUS și ca parte a unei echipe, pentru București, pentru fiecare sector și pentru fiecare localitate din Ilfov. Le mulțumesc colegilor din PLUS pentru încrederea acordată în număr atât de impresionant și îi chem pe toți oamenii care vor să pună umărul – din PLUS, din USR sau din afara Alianței să facem planul și armata de care Bucureștiul are nevoie", a mai spus Voiculescu.

Candidat comun al opoziţiei?

Dan Barna, președintele USR, a anunțat în luna mai că obiectivul Alianței USR PLUS e să aibă candidați comuni la alegerile prezidențiale, parlamentare și locale: "Obiectivul acestei alianțe este ca într-un an și jumătate să dea președintele României, primarul Bucureștiului și primul ministru. Am făcut această alianță toată România".

Nicuşor Dan a susţinut joi o conferinţă de presă în care a prezentat un sondaj, realizat prin metoda Kati, potrivit căruia soluţia ar fi un candidat unic al opoziţiei. În caz contrar, actualul primar, Gabriela Firea, va obţine un nou mandat.

În cazul în care nu va obţine sprijinul partidelor din opoziţie, Dan vrea să candideze independent.

Potrivit sondajului prezentat de Nicuşor Dan, Gabriela Firea ar câștiga alegerile pentru Primăria Generală cu 29% din voturi, fiind urmată de fostul lider al USR - 28%.

La întrebarea cine ar trebui să fie candidatul unic al Alianței 2020 USR PLUS la Primăria Capitalei, participanții la sondaj l-au indicat ca primă opțiune pe Nicușor Dan - 30%, iar pe locul doi pe Vlad Voiculescu - 11%.

Sondajul a fost realizat de Psiho Global Consult la comanda lui Nicușor Dan, în perioada 23 – 29 iulie 2019 prin metoda CATI (interviuri telefonice). Marja de eroare este de 3,4%.