Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu a declarat, luni, că discuția despre constituirea grupului de lucru pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID-19 este una "ridicolă".

"Mai întâi că e ridicolă toată discuția. Când cineva semnalează o problemă gravă, de interes public, cum ar fi numărul deceselor de COVID-19, asta este tema și la ani distanță ca importanță e că s-a făcut un grup de lucru și că acest grup de lucru n-a apucat să funcționeze, respectiv n-a apucat să constate care este dimensiunea problemei", a afirmat Vlad Voiculescu la Prima TV, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, prim-ministrul a fost informat printr-o scrisoare clasificată, transmisă la Guvern, pentru care există și semnătură de primire.

"Astea sunt două lucruri banale. Unu - că s-a format un grup de lucru și doi - că există o informare transmisă (către premier n.r.), cu semnătura de primire de la cineva de la Cancelarie, de la Guvern, care a coborât, înțeleg și a semnat de primire", a menționat Voiculescu.

El a adăugat că acest grup de lucru nu a putut funcționa, în condițiile în care patru din cei cinci membri au plecat din minister odată cu demiterea ministrului.

"Ideea că premierul spune "nu există grupul de lucru" - există. Dacă ne uităm la dată, vedem cât de ridicolă este toată discuția asta. S-a înființat în 12.04, noi în 14.04 am fost demiși, și eu și doamna doctor Moldovan, și cu noi cred că patru din cei cinci membri. Deci, dacă a existat sau nu a existat grupul de lucru, e incredibil că premierul vrea să vorbească despre asta, dar decizia există și are un număr și este la cabinetul secretarului de stat și informarea care aducea la cunoștință premierului că există această problemă, ceea ce oricum am făcut și eu în conferință de presă vineri, asta e ceva ce nu poate fi pus la îndoială. (...) Ceea ce aș vrea să spun e cât de ridicolă este toată discuția despre lucrurile astea două și cât de ridicol este că premierul vorbește fără să fie în cunoștință de cauză despre cele două chestiuni minore. Chestiunea majoră, care ar fi trebui să fie deja investigată, este problema de fond", susține Vlad Voiculescu.