Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a reacționat luni după ce site-ul Stirileprotv.ro a publicat imagini cu el în timp ce se afla pe un hol din Palatul Parlamentului și nu purta mască de protecție.

Ministrul spune că era într-o videconferință și și-a dat masca jos pentru o intervenție, în plus nu era nicio persoană la mai puțin de 10 metri în jurul său.

Redăm integral postarea pe Facebook a ministrului cu explicațiile:

"Am fost filmat / fotografiat astăzi de jurnaliștii ProTV într-o încăpere a Parlamentului cu masca dată jos de la gură.



Eram într-o conferință video, mi-am dat jos masca pentru intervenție, pentru a mă face mai bine înțeles și pentru că îmi era sete - pentru a comunica mai clar și pentru a bea apă.



Fără să spun că asta justifică greșeala, trebuie spus că am făcut asta fiind singur în încăpere - fără nicio persoană la mai puțin de 10 metri în jurul meu.



La un moment dat mi-a fost atrasă atenția și mi-am pus la loc masca. Fără îndoială, am greșit și toate criticile sunt justificate. Regulile trebuie respectate."