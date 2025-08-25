Președintele Volodimir Zelenski a publicat pe X mai multe mesaje de mulțumire către liderii care au transmis felicitări, duminică, de Ziua Independenței Ucrainei, inclusiv omologului român Nicușor Dan.

"Apreciez scrisoarea amabilă de felicitare, plină de prietenie, a președintelui Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei. Ucraina și România se confruntă cu aceleași provocări de securitate în regiunea noastră și facem eforturi împreună pentru a le contracara", a scris luni pe platforma X Zelenski.

"Ucraina apreciază cu adevărat sprijinul și livrările vitale ale României de echipament defensiv care ne ajută să protejăm orașele și comunitățile noastre. Împreună facem eforturi pentru a ajunge la o pace durabilă", a mai scris Volodimir Zelenski, care a publicat și scrisoarea transmisă de omologul de la București.

Produse militare româno-ucrainene

Aflat la Kiev, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu s-a întâlnit luni cu ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, cei doi discutând despre securitatea Ucrainei, despre "pacea pe care ne-o dorim cu toții, despre viitorul european al regiunii noastre, dar și despre ce putem construi împreună, dincolo de război".



"Lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune. Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră", a scris ministrul român pe Facebook.



"Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure", a mai scris Moșteanu.



Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmîhal, a anunțat luni că România va transfera în curând Ucrainei un nou pachet de ajutor militar – cel de-al 23-lea.

"Sunt sincer recunoscător pentru sprijinul neclintit al României în domenii cheie. A oferit deja Ucrainei 22 de pachete de asistență militară, iar în curând războinicii noștri îl vor primi pe cel de-al 23-lea”, a scris Denis Șmîhal pe Facebook, fără a oferit detalii.

În schimb, el a spus că cele două state vecine vor colabora în domeniul apărării antiaeriene.

"România continuă instruirea piloților ucraineni pe F-16 și aduce alte contribuții semnificative la formarea scutului nostru antiaerian. Am fost de acord să consolidăm coordonarea între forțele noastre aeriene de apărare".

