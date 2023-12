borurile oficiale ale președintelui Klaus Iohannis rămân în continuare sub incidența "informațiilor clasificate", iar detalierea cheltuielilor se va face în viitoarea execuție bugetară.

Administrația Prezidențială a transmis, într-un răspuns oficial la solicitarea News.ro referitoare la costurile turneului oficial efectuat de șeful statului, recent, în Africa, că detalierea cheltuielilor necesare pentru aceste deplasări externe, pe destinații, perioade și categorii, nu este posibilă, întrucât această operațiune poate genera situații de încălcare a prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

În ceea ce privește cheltuielile cu cazarea în turneu, Administrația Prezidențială a transmis că acestea sunt disponibile prin intermediul cadrului de transparență în materie de execuție bugetară. Singura informație la care Biroul de Presă a răspuns a fost cea legată de componența delegației oficiale a președintelui Klaus Iohannis. Aceasta în pofida faptului că solicitarea a fost adresată după ce Klaus Iohannis a spus, în timpul vizitei în Capul Verde, că va instrui Biroul de presă să dea o informare despre costurile turneului în Africa.



Agenția News.ro a solicitat Administrației Prezidențiale, în bagza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, să precizeze care au fost costurile turneului pe care președintele Klaus Iohannis l-a efectuat în Africa, în perioada 14-23 noiembrie 2023.



Administrația Prezidențială a transmis într-un răspuns către agenția News.ro că ”deplasările delegațiilor oficiale conduse de Președintele României se realizează în baza unor contracte de prestări servicii pentru executarea zborurilor speciale, încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea, pregătirea și executarea zborurilor speciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 755/1998, cu modificările și completările ulterioare”.

”Potrivit cerințelor stabilite prin Regulamentul anterior menționat, informațiile referitoare la organizarea și desfășurarea zborurilor speciale intră sub incidența legislației naționale din domeniul protecției informațiilor clasificate, context în care contractele pentru prestarea serviciilor de executare a zborurilor speciale sunt documente care conțin date și informații clasificate, în integralitate. Pe cale de consecință, nicio informație din cuprinsul sau asociată acestora nu poate fi comunicată, fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile cuprinse în Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare”, arată Biroul de Presă al Administației Prezidențiale.

La întrebarea privind costurile defalcate privind transportul cu aeronava oficială, în turneul prezidențial, Administrația Prezidențială a transmis că ”detalierea cheltuielilor necesare pentru aceste deplasări externe, pe destinații, perioade și categorii, nu este posibilă, întrucât această operațiune poate genera situații de încălcare a prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, deoarece o parte consistentă dintre datele și informațiile solicitate de dumneavoastră sunt clasificate”.

”În consecință, informațiile solicitate sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Informațiile referitoare la deplasările externe efectuate de Președintele României sunt disponibile pe site-ul Administrației Prezidențiale, la următoarele link-uri: https://www.presidency.ro/ro/media; https://www.presidency.ro/ro/media/agenda-presedintelui.

La întrebarea privind costurile cu cazarea în turneul oficial, Administrația Prezidențială a precizat: ”Cu privire la cheltuielile aferente deplasărilor externe ale Președintelui României, precizăm că acestea sunt disponibile prin intermediul cadrului de transparență în materie de execuție bugetară. Astfel, pe pagina de internet a Administrației Prezidențiale sunt publicate informații despre bugetul anual al instituției, fapt ce permite luarea la cunoștință de către orice persoană interesată a cheltuielilor reprezentând deplasările externe ale delegațiilor conduse de Președintele României, în fiecare an”.

”În același timp, situația centralizată privind execuția bugetară lunară a Administrației Prezidențiale, pentru toate titlurile și capitolele bugetare, inclusiv cu sumele cheltuite pentru deplasările externe, poate fi consultată pe pagina de internet dedicată asigurării transparenței utilizării fondurilor publice”, mai arată Administrația Prezidențială.

La întrebarea privind componența delegației oficiale a președintelui în turneul din Africa, Biroul de Presă al Asministrației Prezidențiale a arătat că ”din delegația oficială condusă de Președintele României cu prilejul turneului efectuat în Africa (vizite de stat în Republica Kenya, Republica Unită Tanzania și Republica Cabo Verde și vizită oficială în Republica Senegal) au făcut parte Bogdan Aurescu, Consilier Prezidențial - Departamentul Politică Externă, Alexandra-Maria Bocșe, Consilier de Stat - Departamentul Climă și Sustenabilitate, Daniela Bârsan, Consilier Prezidențial - Departamentul Comunicare Publică, și Delia Dinu, Consilier Prezidențial - Departamentul Protocol”. Costurile deplasărilor oficiale ale șefului statului au fost de-a lungul timpului în centrul dezbaterilor publice.

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat de reporterul Libertatea, în timpul vizitei în Cabo Verde, de ce nu face publice cheltuielile deplasărilor.

”Faptul că am venit în Africa arată o nouă abordare a României față de continentul african. Avem o nouă strategie față de Africa și ca să-i dau greutate, am planificat acest turneu în Africa. Și chiar dacă nu s-a încheiat încă, suntem la a treia vizită de stat aici, în Capul Verde, pot să concluzionez deja și dacă vreți să fiu foarte concentrat: prin acest turneu am repus România pe radarul african. Cred că românii apreciază, fiindcă mulți cunosc relațiile pe care le-am avut și cred că mulți își dau seama de potențialul enorm pe care îl reprezintă o relație bună între România și statele africane, între Uniunea Europeană și Africa”, a spus șeful statului. ”În ce privește cheltuielile, sigur că aceste lucruri vin cu niște cheltuieli, voi instrui serviciul presă să vă dea o informare conform legii”, a mai spus președintele Klaus Iohannis.

Jurnalista Recorder Anca Simina a anunțat în luna mai că a dat în judecată Administrația Prezidențială „cerând instanței să oblige statul la transparență”, după repetate solicitări pentru a afla care sunt costurile legate de închirierea aeronavelor cu care președintele Klaus Iohannis se deplasează în vizitele externe, încercări la care răspunsul a fost același și anume că informațiile sunt clasificate. Recorder arăta la acel moment că a cerut reprezentanților șefului statului să transmită informații legate de o deplasare făcută de Klaus Iohannis în 2015, la scurt timp de la preluarea mandatului, iar răspunsul a fost de asemenea că această informație nu este una publică, deși în urmă cu opt ani toate datele legate de cheltuielile de transport cu avionul fuseseră făcute publice de către Administrația Prezidențială, tot la cererea jurnaliștilor.