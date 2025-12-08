Zece dintre candidații la alegerile pentru Primăria București de duminică aduc din nou pe masă problema numărului de semnături necesare pentru a-și depune candidatura.

Pentru a intra oficial în cursa pentru Primăria Capitalei, fiecare candidat a trebuit să strângă cel puțin 18.000 de semnături de susținere.

Euractiv România s-a uitat pe rezultatele finale, iar de acolo reiese că zece dintre candidați, deși unii s-au retras din cursă, au adunat câteva sute, cel mult 1.000 de voturi.

Astfel, zece dintre ai au adunat doar 7.829 de voturi, așa cum reiese din rezultatele finale centralizate mai jos.

De-a lungul anilor s-a tot discutat despre modificarea legislației electorale, printre care și reducerea numărului de semnături necesare pentru candidați. Nu sunt primele alegeri la care candidații aduna cu mult mai puține voturi la urne decât numărul semnăturilor depuse pentru a intra într-o cursă electorală. În ultimii ani au fost cazuri când semnăturile au fost false, dublate sau aparțineau unor persoane decedate, însă decidenții politici nu au deschis o discuție serioasă la acest capitol.