Mai multe ONG-uri cer demisia șefului Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, care apare în niște imagini alături de unul dintre apropiații lui Călin Georgescu.

Adevărul a publicat joi imagini în care șeful AEP apare la tăierea porcului alături de unul dintre oamenii de bază ai lui Călin Georgescu și de George Simion.

Locuința în care s-a desfășurat întâlnirea privată este exact sediul informal de campanie al candidatului respectiv. Mai mult, una dintre persoanele lângă care apare Toni Greblă în aceste imagini este conectată financiar și politic cu persoane apropiate de partide pro-ruse din Republica Moldova, după cum au dezvăluit publicațiile Snoop și Captura.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, Greblă a fost în casa în care acum stă Călin Georgescu în urmă cu doi ani. Președintele Autorității a confirmat că a fost în casa colaboratorului lui Georgescu, însă spune că pe Călin Georgescu nu-l cunoaște.

"Aceste fotografii au fost făcute acum doi ani, când am fost la am fost la o tăiere de porc la o gazdă, care este profesor universitar, și care era președintele Autorității pentru învățământ dual, marele campion Moroșanu și alți 7-8 amici ai gazdei, gazda fiind Constantin Lupu. Vila se afla la marginea localității Izvorani. Eu nu m-am întâlnit niciodată cu cel pe care-l aveți dumneavoastră în vedere, pentru că eu nu pronunț numele niciunui competitor politic în această perioadă. Nu am vorbit niciodată cu el (cu Călin Georgescu - n.r.) )", a spus Toni Greblă.



Expert Forum spune că explicațiile oferite de Greblă au fost insuficiente și au încercat minimizarea gravității faptelor prezentate. Președintele instituției care organizează alegerile are datoria de a evita orice situație care i-ar pune sub semnul întrebării integritatea și neutralitatea.

În context, Expert Forum reamintește că Autoritatea Electorală Permanentă nu a dat niciun răspuns relevant solicitărilor repetate ale organizațiilor independente, susținute și de numeroși cetățeni, cu privire la lămurirea inconsistențelor din raportările financiare ale aceluiași candidat.

Campania candidatului în cauză pretinde că are buget zero, în condițiile în care este evident o masivă și costisitoare operațiune de propagandă în mediul online.

De asemenea, AEP a oprit fără explicații publicarea de date privind raportările financiare din 8 până în 25 noiembrie, afectând transparența procesului electoral. În contextul alegerilor recente din Republica Moldova, unde a avut loc o fraudă masivă legată de finanțarea campaniei, ne-am fi așteptat ca instituția să fie pregătită pentru verificarea cât mai rapidă, din propria inițiativă a unor cazuri care afectează semnificativ integritatea procesului electoral.

Recent, publicația Snoop a arătat că una din primele decizii ale lui Greblă, după numirea în funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente, a fost să-și mărească ilegal salariul. Ilegalitatea deciziei a fost constatată de Curtea de Conturi. Menționăm acest fapt pentru că este un indiciu privind lipsa de integritate a dlui. Greblă.Considerăm că dl. Greblă este incompatibil cu poziția de președinte al Autorității Electorale Permanente și solicităm demisia sa de îndată.

Soția lui Greblă, fana lui Georgescu

Mihaela Greblă, soția lui Toni Greblă, a distribuit pe Facebook mai multe postări legate de alegerile prezidențiale în care Elena Lasconi este ironizată, în timp ce pro-rusul Călin Goorgescu este apreciat.

Tot Adevarul scrie că cea mai recentă postare este de joi seara și prezintă un clip ironic la adresa Elenei Lasconi. Și miercuri, Mihaela Greblă a avut o postare similară, distribuind un discurs al Elenei Lasconi dintr-o dezbatere la care a participat alături de George Simion, în care vorbea despre conflictul din Orientul Mijlociu. Comentariul postării distribuite era "Doamne ferește, ce poate să scoată pe gura".

Greblă a spus că nu știe ce postează soția lui în online, pentru că nu stau împreună

"Soția mea locuiește la Târgu Jiu, iar eu la București. Nu are telefonul lângă ea, pentru că am aflat și eu despre această investigație pe care ați făcut-o și nu mi-a răspuns... Ce știu este că soția mea schimbă mesaje cu prietenii de pe Facebook, care sunt câteva zeci, 30-40. Postează animăluțe, pisici. (...) Nu am acces la contul soției mele și nu știu ce face ea. Doar prietenii au acces. (...) Soția mea poate să aibă simpatii, inclusiv politice. S-ar putea să-l fi pus acolo că i s-o fi părut inteligent clipul, o fi avut ceva...N-am nicio idee. De ce l-a pus? Mă mir. Din câte știu, ea nu prea posta astfel de lucruri pe Facebook.

Nu am reușit să vorbesc, pentru că soția mea, când se duce la culcare, nu mai ia telefonul cu ea și probabil este în dormitor. Dar verific mâine dimineață, să vedem ce poate să-mi spună despre acest lucru și atunci aș putea să vă spun mai multe.

Cred că între opțiunea politică a soției, a soțului în alte cazuri, și funcția pe care o țin eu în prezent nu cred că se poate face o legătură directă. Întrebați-mă pe mine și verificați dacă eu am avut o atitudine echidistantă față de toți competitorii politici. Dovediți-mi mie că nu am fost echidistant, dovediți că AEP nu a fost echidistantă, atunci îmi asum eu aceste... și atunci acționez în consecință. Nu pot să intru eu cu bocancii în contul de Facebook al soției mele să văd ce a postat acolo”, a spus joi, la Digi24, Toni Greblă.