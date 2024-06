Tensiunile dintre PSD și PNL au culminat joi după-amiază, atunci când a fost clar pentru ambele tabere că Guvernul nu va aproba vineri nicio Hotărâre privind calendarul stabilit în martie pentru alegerile prezidențiale.

Deși potrivit înțelegerii din primăvară dintre PSD și PNL, în 15 septembrie ar fi trebuit să fie primul tur al alegerilor, iar pe 29 septembrie - turul al doilea, răzgândirea celor din PNL a făcut ca Ministerul de Interne, condus de liberalul Cătălin Predoiu și cel care trebuie să elaboreze actul normativ privind organizarea scrutinului, să nu vină cu documentul.

De la Bruxelles, premierul Marcel Ciolacu a declarat joi că este evident că PNL dorește să schimbe regulile jocului, iar dacă decizia lor rămâne aceeași, nu are rost o nouă ședință a Coaliției, stabilită pentru vineri.

”Eu am anunțat, cum era corect, pentru că nu există doar două partide care sunt competitori politici în România, PSD și PNL, și am anunțat un calendar în așa fel încât toate partidele și toți liderii politici să își organizes alegerile în funcție de acest calendar. Eu am propus atunci 1 septembrie, domnul Nicolae Ciucă a propus 15 septembrie. Acum, tot domnia sa a propus 29 septembrie. Am înțeles că acum se dorește altă dată”, a mai spus Ciolacu, citat de News.ro.

Marcel Ciolacu a continuat: ”Abordarea mea de președinte al PSD este una foarte clară, dânșii nu și-au ținut cuvântul da. Poate trebuie să înțelegem că onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este și în discuțiile în cadrul coaliției. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem și faptul că nu mai avem Miliție, avem Poliție, și România s-a schimbat pe fond și noi, politicienii, dacă dorim să fim respectați, trebuie să ne schimbăm și noi”.



A venit apoi rândul "ostașului" Nicolae Ciucă să arunce o replică.

"Chiar nu înțeleg de ce această reacție. Afară este foarte cald, asta da, pot să înțeleg. Ne bucurăm de rezultatul meciului echipei României de aseară? Da! Și folosesc acest prilej pentru a felicita jucătorii echipei naționale de fotbal, dar, atunci când vine vorba de alegerile prezidențiale, trebuie să rămânem în prevederile legale și în termenele legale. Ca atare, haide să stăm jos și să discutăm. Să discutăm pe bază de principii, pe bază de reguli, nu pentru a face în așa fel încât să respectăm agenda personală a liderilor PSD", a spus Nicolae Ciucă într-un mesaj video postat pe pagina lui de Facebook.

„Mașinăriile de tocat" au fost puse în funcțiune

La scurt timp după schimbul de replici la distanță dintre liderii celor două formațiuni, paginile de Facebook ale parlamentarilor și liderilor celor două formațiuni au fost inundate de atacuri.

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a postat un document aprobat de Biroul Politic Național al PNL, semnat și stampilat de Ciucă, în care se arată că liberalii erau de acord cu calendarul inițial al alegerilor.

"Un poznaș în slujba țării.... Domnul Ciucă ne spune că va respecta doar prevederile și termenele legale în ceea ce privește data alegerilor prezidențiale. Mă întreb ce era legal pe 3 martie și a devenit ilegal pe 27 iunie la PNL?! Probabil tot efectul căldurii de afară și al selfieurilor cu televizorul...", a scris Grindeanu pe contul lui de Facebook.

Ironia lui Grindeanu are legătură cu cartea pe care liderul PNL o va lansa în curând și este intitulată "Un ostaș în slujba țării". De asemenea, în țară sunt numeroase panouri publicitare cu chipul lui Nicolae Ciucă și titlul cărții.

Vicepreședintele PSD, Mihai Tudose, a venit și el cu un extras dintr-un interviu acordat de Nicolae Ciucă postului Digi24 în care spune că "alegerile rămân în septembrie, așa cum am discutat în Coaliție".

"Coerență! Stabilitate! Încredere! Vizionați și trageți dv concluziile… Omu’ vrea să fie președinte!", a scris Tudose pe Facebook.

Deputatul PNL Florin Roman a sărit și el în apărarea liderului său, afirmând că "vom răspunde acestor trufași și aroganți lideri PSD, care nu fac decât să ne reamintească de Liviu Dragnea și <ciuma roșie>".

Florin Roman susține că "Guvernul României caută premier! Găsitorului recompensă: o bere!".



"Dl Ciolacu trăiește zile caniculare pe terasele din Koln, Munchen, Frankfurt și Bruxelles, la o halba de bere, printre fanii echipei naționale, dar și printre socialiștii europeni. E drept, ca o dată pe săptămână își face timp, între un meci și o halba, să apară și pe la ședințele de guvern, pe principiul <Marcele, fă-te ca lucrezi!>. În fișa postului, totuși domnia sa are guvernarea României, chiar dacă nu e prins de febra bacalaureatului sau al evaluărilor naționale. De ceva vreme, atât domnia sa cat și ministrul Grindeanu, fac programul de guvernare pe la tersasele din Germania. Noi îi așteptăm la muncă!", a scris Roman.



El a continuat prin a spune că "atacurile suburbane ale domnului Ciolacu la adresa PNL reprezintă o jignire la adresa celor 2,5 milioane de români care au votat PNL".

+++

Premierul Marcel Ciolacu a avut vineri o nouă reacție pe "țopăiala" din Coaliție pe tema alegerilor prezidențiale, anunțând că invită toate partidele la discuții pentru a stabili datele celor două tururi.

"Am lăsat la final un subiect de mare interes zilele acestea. Stimați colegi, mă bucur că, până acum, actul guvernamental nu a fost afectat de tensiunile politice, nici măcar în campania electorală care tocmai s-a încheiat, pentru că am înțeles cu toții că acest Guvern nu este al Coaliției sau al vreunui partid politic, ci este Guvernul României. Toți cei de aici, indiferent de partidul din care facem parte, avem o responsabilitate uriașă de a asigura stabilitatea acestei țări, iar acest lucru înseamnă inclusiv să-ți respecți angajamentele. Nu este vorba de un termen sau altul pentru desfășurarea alegerilor, este vorba de încredere. Țopăiala pe calendar afectează această încredere între parteneri și trebuie să înceteze. Ca premier am obligația de a nu favoriza un partid sau o Coaliție. Astăzi ieșim din calendarul electoral stabilit anterior, fiind ultima zi în care putem promova HG-ul de stabilire a datei alegerilor, convenită pe 15 septembrie", a spus Ciolacu la debutul ședinței de Guvern.

Astfel, el a anunțat că luni, alături de vicepremierii Marian Neacșu (PSD) și Cătălin Predoiu (P NL), îi va invita pe liderii tuturor partidelor politice să stabilească împreună calendarul alegerilor prezindențiale.

"Aceasta este abordarea corectă, nu schimbarea unui ministru căruia i s-a impus de către propriul partid să nu inițieze un act normativ convenit anterior. Nu voi răspunde provocărilor de a declanșa o criză guvernamentală și o instabilitate în România", a conchis Ciolacu.

Schimbul de replici continuă pe Facebook și la televizor între membrii celor două formațiuni, iar fisura dintre cei doi parteneri, care au umplut spațiul public de mesaje pentru "stabilitate", se adâncește.