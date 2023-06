Premierul Nicolae Ciucă ar urma să își anunțe demisia luni dimineață, iar în locul lui va fi desemnat de președintele Klaus Iohannis pentru funcția de premier șeful PSD, Marcel Ciolacu.

Nicolae Ciucă a demisionat de la șefia Guvernului; Predoiu - interimar



Luni, puțin înainte de ora 16:00, s-a publicat în Monitorul Oficial OUG nr 57/ 12 iunie 2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat.

Decizia de suspendare a grevei a fost luată prin mandatare de la liderii județeni, au declarat liderii FSLI și FSE „Spiru Haret”, într-o conferință de presă la sediul FSLI. Este prima dată când, pe parcursul acestei greve generale, liderii sindicali iau o decizie crucială între ei, nu consultând membrii din fiecare școală, anunță edupedu.ro.

Hăncescu: „Decizia liderilor județeni – dacă aceste lucruri se întâmplă, oamenii – într-un procent foarte mare, căci există și nemulțumiți în continuare – se întorc la clasă”.

Din 57 de lideri, 51 au spus suspendare, 6 nu.

Nistor: în cadrul organizației noastre, doar 3 s-au abținut privind suspendarea acțiunii de protest. În momentul în care constatăm că proiectul de lege nu conține acea grilă, acțiunea se reia.





Ce primesc profesorii, conform OUG-urilor adoptate de Guvern:

- creșterea salarială pe noua grilă se va face etapizat, prima tranșă de la 1 ianuarie 2024 fiind de 50% din creșterea salarială prevăzută de noua lege a salarizării;

- începând cu salariile aferente lunii iunie 2023, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază aflate în plată pentru personalul didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor universitare precum și pentru celelalte categorii de funcții prevăzute în anexele la Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii educației nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care își desfășoară activitatea în sistemul național de învățământ, se majorează cu suma de 1300 de lei brut;

- începând cu salariile aferente lunii iunie 2023, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază stabilite potrivit alin.(1^1) pentru personalul nedidactic din sistemul național de învățământ se majorează cu suma de 400 de lei brut. Această sumă se acordă și pentru personalul nedidactic încadrat la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

- grila de salarizare aplicabilă sistemului național de învățământ începând cu 1 ianuarie 2024 se stabilește pornind de la salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023 pentru profesori debutanți/asistenți universitari;

- personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din sistemul de învățământ de stat beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2024, de 50% din diferența stabilită între salariul de bază aflat în plată și salariul de bază stabilit prin grila de salarizare în vigoare la 1 ianuarie 2024.

- prima didactică de 1.500 de lei net, acordată până în 2027 în octombrie, o parte sumă forfetară. 70% din bani pot fi folosiți pentru pregătire profesională, echipament etc.

Ministrul Educației, Ligia Deca, s-a declarat bucuroasă să vină în fața presei și a vorbit despre "o victorie a tuturor celor care au susținut educația".

După anunțul sindicatelor, premierul Nicolae Ciucă a anunțat adoptarea OUG privind creșterea salariilor în educație.

"Astăzi, pe baza discuțiilor de ieri și a angajamentelor tuturor părților implicate în soluționarea conflictului de muncă, am decis la nivelul Coaliției și în consens cu liderii de sindicat ca, odată ce avem răspunsul scris din partea lor despre revenirea la clasă a dascălilor, vom adopta OUG cu elementele de conținut, așa cum au fost agreate", a spus Nicolae Ciucă la începutul ședinței de Guvern.

Ciucă a mai spus că nu vrea să dea vine pe "o anume moștenire", dar adevărul este că, "în atâția ani de zile s-au strâns o serie de neajunsuri și probleme care trebuie rezolvate".

Declarațiile integrale ale premierului, în clipul video de mai jos:

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” au transmis luni că, în urma consultării liderilor organizațiilor sindicale afiliate, în cadrul ședințelor Colegiilor liderilor celor două federații, s-a luat decizia suspendării grevei generale, condiționată de instituirea, în OUG ce urmează a fi aprobată în ședința de Guvern de astăzi, prin articol distinct, a:



– principiului potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat cunoscut și care reprezintă 23% din maximul grilei de salarizare din sistemul public;

– acordării primei tranșe de majorare salarială (50% din creșterea salarială prevăzută de noua lege a salarizării) de la 01.01.2024.



"În situația în care în textul noii legi a salarizării nu se vor aplica principiile cuprinse în OUG, greva va fi reluată”, spun sindicatele.

După ședința de Guvern de la ora 11:30, Nicolae Ciucă va anunța oficial că demisionează, conform unor surse politice.

Ședința de Guvern în care se vor adopta majorările salariale pentru profesori începe la ora 11:30, potrivit unui anunț al Biroului de presă de la Palatul Victoria. Ea a fost amânată, ora inițială fiind ora 10:00. De asemenea, pe agenda ședinței proiectele de OUG privind majorările salariale în educație și acordarea unor prime didactice sunt trecute la capitolul "Analiză".

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 12 iunie 2023, la capitolul "Analiză":

Purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, a declarat luni, la Prima News, citat de News.ro, că toată lumea este de acord că, cu cât sunt mai puține convulsii în societate într-o perioadă tensionată, cu atât este mai bine pentru toată lumea.

"Este o perioadă foarte dinamică în mediul politic. Această rotație a premierilor trebuie să se producă rapid, cu lucrul acesta toată lumea este de acord pentru că cu cât sunt mai puține convulsii în societate într-o perioadă tensionată, cu atât este mai bine pentru toată lumea. Ascultam liderii de sindicat care vorbeau de lipsa de încredere între cetățeni, între profesori și clasa politică. Eu zic că va fi extrem de mult de lucru pentru că încrederea se reclădește foarte greu și va trebui din prima zi cabinetul Ciolacu să fie un cabinet care să lucreze intens pentru această reconstrucție a încrederii în societate”, a precizat purtătorul de cuvânt al PSD, conform sursei citate.

Deputatul PNL Adrian Cozma a fost întrebat tot la Prima News cum vede această rocadă a premierilor.

"Și premierul, și noi suntem preocupați să rezolvăm problema din învățământ pentru că nu mai poate să meargă mai departe această grevă, nu este normal. Acum cât despre faptul că cine ar fi câștigat sau nu, toți avem responsabilitate în acest sens, PSD are ministerul Muncii, care trebuie să facă politica în ceea ce înseamnă salarizarea, Ministerul Finanțelor este cel care se ocupă de găsirea de resurse pentru a plăti aceste necesități pe care le are sistemul de învățământ și de aceea sunt convins că trebuie astăzi să se încheie această situație, această problemă. Până când nu se va rezolva problema din învățământ cred că e dificil să facem aprecieri în ceea ce privește rotativa. Vedem că ne îndreptăm spre o încheiere a grevei. Oricum rotativa poate fi declanșată. Ne concentrăm pe ceea ce trebuie să facem în special pentru sistemul de învățământ”, a transmis Adrian Cozma.

Tot luni, sindicatele din educație sunt așteptate să dea un răspuns Guvernului dacă acceptă sau nu creșterea salariilor cu 25% de la 1 ianuarie 2024.

Dacă răspunsul este cel dorit de Guvern, la ora 10:00 Executivul se reunește în ședință pentru a aprobat OUG și este de așteptat ca după aceea premierul Nicolae Ciucă să își dea demisia, potrivit unor surse. Aceleași care au precizat că, dacă greva continuă, și demisia s-ar putea amâna din nou.

Problema este că, potrivit edupedu.ro, creșterea salariului de la 1 ianuarie 2024, cerută de profesori, nu este în proiectul de ordonanță de urgență publicat de Guvern, ci tot în nota de fundamentare, potrivit proiectului pus în dezbatere publică de Ministerul Educației.

Coaliția încă are lucruri de împărțit

Deși sunt la un pas de "rocadă", PNL, PSD și UDMR nu s-au înțeles încă asupra portofoliilor, iar dacă UDMR rămâne sau nu în viitorul Guvern Ciolacu este, de asemenea, sub semnul întrebării.

Marcel Ciolacu a declarat duminică că partidul său vrea să continue colaborarea cu UDMR și le propune să preia Ministerul Energiei și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Oferta a fost refuzată de șeful UDMR, Kelemen Hunor.

Într-un mesaj postat pe Facebook duminică, Hunor a transmis că, la ședința de vineri a Consiliului Permanent al Uniunii, a primit mandat de la colegi ca, în cadrul întâlnirilor cu liderii PSD și PNL, să ceară respectarea protocolului semnat.

"Acesta este un mesaj nu doar pentru noi înșine, ci și către societate: protocolul semnat și cuvântul dat trebuie respectate, indiferent că a trecut un an și jumătate. Doar prin respectarea cuvântului dat se poate restabili încrederea în clasa politică, în liderii politici. UDMR și-a asumat guvernarea până în 2024. Ne-am angajat în această guvernare cu toate forțele noastre, iar rezultatele pe care noi le-am înregistrat vorbesc de la sine. Aceste rezultate, dar și profesionalismul și seriozitatea cu care ne-am aplecat asupra guvernării sunt argumentele noastre de forță, deci nu avem niciun motiv să renunțăm la ministerele conduse până acum", a transmis Hunor.



El a povestit și că vineri i-a sunat pe liderii partidelor coaliției și le-am transmis poziția Uniunii.

"Atunci le-am spus că nu putem accepta Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Energiei, ci, în continuare, dorim păstrarea portofoliilor deținute de către noi până acum. Suntem flexibili în sensul în care, pe lângă păstrarea portofoliului Dezvoltării, putem vorbi despre schimbul Ministerului Mediului pentru ceva similar. Anterior, am făcut un compromis când am acceptat comasarea Ministerului Sportului într-un alt minister. Eu am propus să fie o autoritate națională pentru sport, o instituție autonomă, dat fiind că anul viitor vor fi Jocurile Olimpice", a mai adăugat el.

Kelemen Hunor și-a încheiat mesajul prin a susține că în acest moment există un acord de coaliție și până când președintele Klaus Iohannis nu îl desemnează prim-ministru pe Marcel Ciolacu, acest acord este în vigoare, iar atunci va deveni responsabilitatea tot a lui Ciolacu "să ne cheme la discuții în ce format vrea și să decidă cum mergem mai departe".

După demisia Guvernului, președintele Klaus Iohannis va convoca consultări cu partidele parlamentare, va desemna un premier, iar acesta va veni în fața Parlamentului cu echipa de miniștri. După audierile candidaților în Comisiile de specialitate urmează votul de învestire dat de deputați și senatori, reuniți în ședință comună.