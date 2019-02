Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, și comisarul european pentru Migraţie, afaceri interne şi cetăţenie, Dimitris Avramopoulos, susțin că România și Bulgaria trebuie să adere cât mai curând la spațiul Schengen.

"Am adresat mulțumiri speciale celor care, cu optimism, au analizat și au transmis gândul lor pozitiv și dorința ca România și Bulgaria să adere la spațiul Schengen chiar pe mandatul Președinției noastre. Pentru noi ar fi o mare bucurie. Am muncit pentru asta, merităm, ne comportăm ca un membru de facto al spațiului Schengen și am îndeplinit absolut toate condiționaitățile. În plus, din perspectivă națională, este clar că asta așteaptă românii de la Președinția României (la Consiliul UE - n.r.) și este datoria noastră să facem tot ce ne stă în putere pentru a depăși și acest blocaj, care este unul la nivel politic", a declarat joi Carmen Dan, în conferința de presă comună cu comisarul european pentru Migraţie, afaceri interne şi cetăţenie, Dimitris Avramopoulos, la finalul Reuniunii informale a miniștrilor afacerilor interne din UE.

Răspunzând unei întrebări, Carmen Dan a mai spus că a văzut nuanţări la statele membre care s-au opus în trecut primirii României şi Bulgariei în Schengen.



De asemenea, comisarul Dimitris Avramopoulos a subliniat că asigurarea unei mai bune protecții a frontierelor externe ar putea duce o "conservare" a spațiului Schengen fără frontiere interne.

"O protecție mai bună a frontierelor noastre externe ne va permite, pe termen lung, să conservăm spațiul Schengen, fără frontiere interne. De aceea va trebui să consolidăm în continuare paza de coastă și paza de frontieră europeană, pentru a ajuta statele membre cât mai eficient în teren. Sper că vom ajunge la o înțelegere foarte curând. Cetățenii noștri văd spațiul Schengen ca una dintre cele mai mari realizări ale UE și este de datoria noastră să păstrăm această realizare. Nu putem menține granițele interne la nesfârșit și suntem pregătiți să discutăm soluții inovatoare și să depășim orice tensiuni existente. (...) Un spațiu Schengen puternic și sigur este, de asemenea, un spațiu Schengen incluziv", a spus, în aceeași conferință, Dimitris Avramopoulos.

Comisarul a spus că a cerut statelor membre să facă pași clari, astfel încât România și Bulgaria să se poată alătura spațiului Schengen, mai ales că îndeplinesc toate condițiile.