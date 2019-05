Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, participă miercuri, la Sibiu, alături de președintele Klaus Werner Iohannis, la o dezbatere despre viitorul Europei cu 300 de tineri din statele membre ale Uniunii Europene.

Dezbaterea încheie lucrările unui forum dedicat tinerilor din Uniunea Europeană – "Să modelăm viitorul Europei împreună!", organizat la de Comisia Europeană.

La forum participă și comisarii Marianne Thyssen, responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, și Tibor Navracsics, responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport, anunță CE.



Joi, președintele Juncker participă la Summitul informal de la Sibiu, reuniune în cadrul căreia se va discuta despre viitorul Uniunii.

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a prezentat o serie de recomandări politice privind modul în care Europa își poate modela viitorul într-o lume tot mai multipolară și incertă.

"Fiecare generație are obligația de a schimba în mai bine destinul prezent și viitor al europenilor, de a onora promisiunea trainică de pace, progres și prosperitate pe care am făcut-o. Provocările cărora noi, europenii, trebuie să le facem față împreună sunt tot mai numeroase. Pentru ca Europa să prospere, statele membre ale UE trebuie să acționeze împreună. Am convingerea că doar rămânând uniți vom avea forța necesară pentru a ne păstra modul de viață european, a proteja planeta și a ne consolida influența la nivel mondial", a declarat preşedintele Comisiei Europene.

Marți, președintele Juncker va oferi detalii, în cadrul unei conferințe de presă, despre viziunea Comisiei Europene privind viitorul Europei.