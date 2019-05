Președinția română a Consiliului UE aduce la Bruxelles proiectul românesc Emotional Europe, dezvoltat de coregraful Cosmin Manolescu.

Proiectul include mai multe evenimente care se desfășoară la Bruxelles, în cadrul unei rezidențe organizate în parteneriat cu Institutul Cultural Român Bruxelles și BOZAR, ca parte a programului ”Next Generation, Please!” În cadrul acestuia participă tineri artiști din București, Bruxelles și Anvers, dansatorii Gilles Noël, Steffi Mennen, Sergiu Diță, artistele vizuale Ioana Stoica și Doina Domenica Cojocaru Thanasiadis, precum și Marta Popovici, muzician de jazz.



Emotional Europe își propune să observe modul de viață, interesele și poziționarea noii generații, să reflecteze asupra experiențelor care propun o ieșire din zona de confort și asupra noilor tendințe în arta contemporană, explorând conceptul de corp performativ și contextualizând rolul tinerilor în Europa de astăzi.

„Îți place să dansezi? Crezi că dansul ne poate face mai buni? Te simți cu adevărat liber? Ce este libertatea? Ce înseamnă să fii emoțional în prezent? Ce înseamnă să fii cetățean european? Crezi în viitorul Europei?”: sunt întrebări pe care proiectul le ridică publicului participant.

De Ziua Europei, la 9 mai, evenimente din cadrul proiectului au fost prezentate de BOZAR, incluzând o serie de momente performative - My Name Is Europe și My Body Is The Stage, prezentate cu ocazia vernisajului oficial al expoziției ”Next Generation, Please!”De asemenea, la 10 mai, coregraful Cosmin Manolescu a participat la o masă rotundă având ca temă colaborarea artistică internațională, organizată de BOZAR, artiștii performând în cadrul standulului expozițional Emotional Europe din cadrul expoziției interactive ”Next Generation, Please!”Expoziția este deschisă publicului larg în perioada 9 mai – 28 iulie, prilej cu care vor putea fi vizionate două filme realizate de artista vizuală Doina Domenica Cojocaru Thanasiadis – Collective Responsibility și The Body is the Stage, precum și fotografii și jurnalele de lucru ale echipei artistice Emotional Europe.Emotional Europe este un proiect cultural co-produs de Fundația Gabriela Tudor, BOZAR și Institutul Cultural Român Bruxelles, cu sprijinul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, ca parte a programului cultural al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Program cultural este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național."Exprimarea artistică are o multitudine de forme. Admir generozitatea și creativitatea artiștilor români, care se exprimă prin mijloace atât de variate, vii, dinamice, interactive, pe care reușesc să le integreze în cele mai fericite moduri. Ceea ce vine să întărească ideea de coeziune promovată de Președinția română a Consiliului UE. Coeziune de idei, talent, creativitate artistică”, a declarat ambasadorul României la UE, Luminița Odobescu.Mai multe informații despre expoziția ”Next Generation, Please!” sunt disponibile aici.