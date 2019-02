Tudorel Toader a declarat vineri, înainte de reuniunea informală a JAI, că pe agenda discuțiilor se află trei teme mari. Ministrul Justiției susține că Președinția română își propune să contribuie la îmbunătățirea vieții cetățenilor europeni.

Tudorel Toader a declarat că agenda reuniunii informale de vineri a miniștrilor Justiției din UE e orientată spre consolidarea garanțiilor statului de drept, consolidarea spațiului de libertate, securitate și justiție.

Oficialul român a mai declarat că la Palatul Parlamentului vor fi trei teme mari de dezbătut: ”modalitățile de cooperare, de evoluție în domeniul justiției civile și comerciale, probele electronice și garantarea drepturilor, libertăților fundamentale, protecția persoanei față de infracționalitatea cibernetică și evoluția cooperării judiciare în materie penală”.





Ministrul a mai spus că România dorește să avanseze discuțiile și negocierile - pe consens sau majoritate - în cele 15 dosare legislative și non-legislative pe care le-a preluat de la Președinția Austriei.

”La finalul mandatului ne dorim să putem privim în urmă, să putem spera, să putem spune că ne-am îndeplinit misiunea pe care o avem la Președinția Consiliului JAI, că am contribuit la armonizarea legislației în spațiul european, că am contribuit la ridicarea standardelor de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale, că am facilitat cooperarea judiciară în spațiul european și nu numai, că am facilitat cooperarea economică, culturală, socială din spațiul european, că am contribuit la îmbunătățirea vieții cetățeanului european în general și, sigur, și cetățeanul român care e un cetățean european”, a susținut Tudorel Toader.