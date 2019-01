Ministrul Justiției face marți și miercuri o vizită la Bruxelles, unde va trebui să explice intenția Guvernului de a da o ordonanță de urgență privind rejudecarea unor dosare cu decizii definitive.

Potrivit agendei publicată pe site-ul Ministerului Justiției, Tudorel Toader se întâlnește marți cu Claude Moraes, preşedintele Comisia Libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), iar miercuri va participa la două reuniuni la Parlamentul European, una a Comisiei Libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), și alta a Comisiei Afaceri Juridice (JURI).

Europarlamentara olandeză Judith Sargentini, vicepreședintă a Comisiei LIBE, îl așteaptă pe Tudorel Toader cu explicații privind posibila OUG dedicată politicienilor condamnați.

Întrevederea cu membrii LIBE va avea loc miercuri dimineață, de la ora 9:00 (10:00, ora României).

Tomorrow morning at nine Romanian justice minister Tudorel Toader will introduce the presidency program a the @EP_Justice. Wonder whether he can explain his new emergency degree to wave corruption as well? https://t.co/9CHL299bbi