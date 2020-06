Premierul Ludovic Orban a declarat că există o discuție cu USR-PLUS și PMP privitoare la susținerea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei.

”Există o discuție privitoare la susținerea lui Nicușor Dan. Noi am luat deja decizia de a-l susține. Din câte știu și USR-PLUS au luat aceeași decizie. Am avut o discuție cu președintele PMP care s-a arătat deschis discuțiilor pentru o alianță în vederea susținerii lui Dan. Alianță nu la nivel național. La locale contează persoana candidatului. Dan e dedicat acestei poziții de mult timp, dar are nevoie de suport politic solid, mai ales că Firea pare că plânge și pe la Pro România, și pe la ALDE să obțină sprijin”, a declarat duminică seara la B1 TV premierul Ludovic Orban.

Surse politice au declarat pentru Newseek România că PNL, USR-PLUS și PMP sunt foarte aproape de un acord pentru a susține candidați comuni în București, atât la Primăria Generală, cât și la sectoare.