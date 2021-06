În multe localități în care s-au desfășurat alegeri locale parțiale reprezentanții USR PLUS s-au situat pe poziția a doua, Dan Barna punând acest lucru pe seama faptului că scrutinul se desfășoară într-un singur tur.

"E aceeași problemă pe care am avut-o și la alegerile locale generale. Faptul că nu există acest lucru de bun simț, democratic, alegerea primarilor în două tururi, are ca efect rezultatul pe care l-am obținut ieri, respectiv în foarte multe dintre locurile unde au fost alegeri am fost pe poziția a doua. Dacă am fi avut, așa cum e firesc și democratic, alegeri în două tururi, lucrurile ar fi stat cu siguranță altfel. Și de acea e un demers pe care o să continuăm să îl susținem și sper ca această coaliție să își respecte angajamentul din programul de guvernare și din campania electorală, pe care și noi și PNL l-am avut, ca România să aibă ocazia să își aleagă următorii primari prin alegeri în două tururi", a declarat luni, Dan Barna, citat de Agerpres.

El și-a exprimat speranța că modificările legislative în vederea alegerii primarilor în două tururi vor fi inițiate în toamnă.

PSD a câștigat 17 primării, iar PNL - 16.