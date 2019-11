Candidatul Alianței USR-PLUS la prezidențiale, Dan Barna, a declarat că rezultatul obținut duminică e o dezamăgire reală, dar e primul pas înapoi al Alianței, astfel că susținătorii nu trebuie să-și piardă speranța și să voteze în turul II.

”Reacția din stradă și reacția din ultimele zile și după participarea la dezbaterea de la Europa FM și reacția cetățenilor în stradă era una foarte deschisă în zona aceasta, a necesității de schimbare, că își doresc o schimbare în România și că și-ar dori un tur doi fără PSD. E clar că nu a fost suficient și îmi asum responsabilitatea acestui rezultat față de colegii mei care au muncit, și cei din PLUS, și cei din USR, care au muncit ore întregi, sute de ore în această campanie”, a declarat luni seara, la Digi 24, candidatul Alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale, explicând locul al treilea obținut la alegerile prezidențiale, cu mai puțin de 15%.

Barna a precizat că entuziasmul venit și pe baza rezultatului de la europarlamentare a fost ”supraapreciat”:

”E o experiență din care învățăm cu toții, am fost foarte optimiști, s-a dovedit că acest optimism nu a fost foarte realist. Electoratul român a decis să avem această opțiune. Cumva speram și asta e poate și o lecție mai dură, că România a ajuns la nivelul în care un candidat de profilul doamnei Viorica Dăncilă nu ar putea să ajungă în turul doi. Am apreciat greșit. Este o greșeală pe care mi-o asum și voi învăța pe viitor”.

Întrebat dacă și-a supraestimat șansele, candidatul USR-PLUS a răspuns pozitiv, arătând că acest rezultat este ”o dezamăgire reală”. Pe de altă parte, nu își reproșează foarte multe lucruri și nu le reproșează nici colegilor săi.

”Rezultatul acesta de ieri dezamăgește foarte mult exact componenta aceea activă și vie a societății care ar vrea să avem o Românie mai pe muncă, mai pe fără corupție, o Românie care să facă reforme. Acest electorat a fost dezamăgit, dar mesajul pe care-l dau acuma este de a nu pierde speranța, de a venit la vot în turul doi”, a mai declarat Dan Barna la Digi24.

Pas înapoi la cererea colegilor

El a reiterat că nu renunță la funcție: ”Nu îmi dau demisia pentru că aș fi un politician, dacă aș face asta. Alianța a avut succes în fiecare demers până acum. E pentru prima dată când e un pas înapoi. Dacă aș fi genul acela de politician care la prima dificultate zice vă mulțumesc, eu am încercat, plec acasă, vă doresc succes, ar fi ca și cum mi-aș bate joc de 1.400.000 de oameni care mi-au acordat încrederea”.

Liderul USR a spus însă că nu are o problemă în a se retrage din funcția politică, dacă îi vor cere colegii săi acest lucru.

Barna a spus că o fuziune între cele două partide care formează alianța este ”un obiectiv foarte dezirabil”.

”Subiectul fuziunii a existat încă din momentul în care am pornit această alianță politică. Am făcut această alianță tocmai ca alternativă. USR a venit cu ideea fuziunii încă de la început. Colegii de la PLUS au spus să mai așteptăm, să lucrăm mai întâi prin mecanismul acesta de alianțe.Vineri vom avea o ședință cu colegii de la PLUS tocmai pentru a vedea ce modalități găsim pentru ca alianța să funcționeze mai departe, în perspectiva alegerilor locale care sunt o mare provocare”, a explicat Dan Barna.

Contre cu Cosette Chichirău

Deputata USR Cosette Chichirău, fostă contracandidată a lui Dan Barna la conducerea partidului, a contestat strategia folosită de aceasta în campanie, apreciind că de aceea a pierdut lupta politică pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Chichirău crede că Dan Barna ar fi trebuit să arate de ce e mai bun decât Klaus Iohannis, nu să o atace pe Viorica Dăncilă. Liderul USR a replicat: ”Nu putem ști”.

La rândul său, liderul PLUS, Dacian Cioloș, a afirmat că unii dintre votanți de la europarlamentare care nu l-au votat pe Dan Barna la prezidențiale din cauza ezitărilor de susținere a guvernului Orban probabil că ar fi vrut ”un mesaj mai ferm”.

”În campania electorală sunt foarte multe lucruri care au mers, așa cum am făcut și la europarlamentare. Ne-am întâlnit cu oamenii pe teren, am organizat dezbateri, le-am spus ce vrem să facem cu România. Sunt lucruri pe care le-am făcut cât mai știut noi mai bine. Dincolo de toate calculele, eu vreau să amintesc un lucru: la europarlamentare am fost surpriza alegerilor”, a declarat Dacian Cioloș.