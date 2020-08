Biroul Electoral de Circumscripție al Municipiului București a aprobat în unanimitate protocolul de constituire a Alianței USR PLUS la nivelul Capitalei și al sectoarelor, informează USR PLUS printr-un comunicat.

Astfel, în alegerile locale, USR și PLUS vor avea liste comune de candidați pentru consiliile locale de sector și pentru Consiliul General al Municipiului București.

"Bucureștenii și-au dorit foarte mult oameni noi în politică. Și noi, și colegii din PLUS am înțeles acest mesaj și am venit cu liste comune de candidați în alegerile locale. Bucureștenii vor putea vota oameni noi pe listele Alianței USR PLUS și vor putea alege primari susținuți de frontul anti-PSD", a declarat președintele USR București, Claudiu Năsui.

Alianța USR PLUS și PNL au decis să susțină candidați comuni pentru primăriile din București, astfel: Clotilde Armand (USR PLUS, Sectorul 1), Radu Mihaiu (USR PLUS, Sectorul 2), Adrian Moraru (PNL, Sectorul 3), Simona Spătaru (USR PLUS, Sectorul 4), Cristian Băcanu (PNL, Sectorul 5), Ciprian Ciucu (PNL, Sectorul 6) și Nicușor Dan (independent, Primăria Capitalei).

Conform protocolului încheiat între cele trei partide și candidatul la PMB, Vlad Voiculescu va fi viceprimar, cu atribuții în domeniile: sănătate, educație, asistență socială, mediu (calitatea aerului, apei), centre pentru vârstnici, centre pentru copii, sport si agrement, precum și implementarea conceptului OMS Healthy City la nivelul Capitalei.