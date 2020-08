Viceprimarul Dan Cristian Popescu (PNL) a anunțat, miercuri, că va candida la Primăria Sectorului 2, urmând să negocieze cu partidele care sunt dispuse să îi ofere susținere sau să se înscrie independent în cursa electorală.

”Mi-aș fi dorit să fiu astăzi susținut de partidul pentru care am depus efort politic, pentru care am candidat și în 2016, dar care astăzi a ales să nu aibă un candidat pentru Sectorul 2. A fost o negociere politică pe care, personal, nu am înțeles-o, dar nu am cum să nu țin cont de ea. În această situație, sunt obligat că candidez pentru Primăria Sectorului 2, pentru că dacă nu aș candida, fostul primar Neculai Onțanu ar deveni din nou primarul Sectorului 2", a explicat Dan Cristian Popescu, în cadrul unei conferințe de presă, relatează Agerpres.

El s-a declarat convins că, alături de fostul primar Neculai Onțanu, reprezintă singurul candidat cu șanse de reușită în alegeri în Sectorul 2.

PNL și USR PLUS au ajuns recent la un acord privind participarea cu candidați comuni pentru primăriile sectoarelor Capitalei. Radu Mihai (USR PLUS) a fost desemnat să intre în cursa electorală pentru Sectorul 2 și nu viceprimarul liberal Dan Cristian Popescu.

Președintele PNL, premierul Ludovic Orban, declara săptămâna trecută că acest rezultat a venit în urma unor dezbateri și analize și a determinării USR PLUS de a avea candidatul în acest sector.