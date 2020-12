Eugen Tomac a anunțat miercuri dimineață că a demisionat de la șefia Paridului Mișcarea Populară (PMP), ca gest de asumare a eșecului la alegerile parlamentare.

"Nu punem sub semnul întrebării acestei alegeri, dar vrem să fie analizată fiecare solicitare cu maximă seriozitate. De asemenea, considerăm că în politică toate lucrurile trebuie analizate prin prisma rezultatului exact așa cum este validat în urma votului. Am avut în această dimineață o ședință lungă cu colegii din PMP și, pentru că sunt conștient că toți ne doream mai mult, am luat decizia de a-i informa că îmi asum acest rezultat. (...) Prin urmare, mi-am depus demisia din funcția de președinte al PMP, urmând ca președintele executiv, Marius Pașcan, să preia funcția de președinte interimar", a anunțat Eugen Tomac.

El a mai anunțat că, potrivit ultimelor date, PMP a adunat 4,94% dintre voturi, sub pragul minim necesar de 5% pentru a intra în Parlament.

PMP a fost înființat pe 29 ianuarie 2014 la inițiativa fostului președinte al statului, Traian Băsescu, după ce susținătorii săi au părăsit Partidul Democrat Liberal.

La data de 23 martie 2013, după Convenția Națională a PDL pentru alegerea conducerii, președintele Românieide atunci, Traian Băsescu, a anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook că se desparte de PDL, acuzând fraudarea rezultatului votului de către echipa lui Vasile Blaga pentru ca acesta să fie reales președintele PDL, în situația în care președintele o susținea pe Elena Udrea.

Astfel, susținătorii lui Băsescu au lansat la data de 26 martie 2013 Fundația Mișcarea Populară. Pe 18 mai 2013, conducerea fundației a anunțat că inițiază un sondaj privind transformarea în partid a organizației. Pe 25 mai 2013, s-au anunțat rezultatele sondajului: 58% din voturi pentru co-existența fundației și partidului, 31% pentru transformarea fundației în partid și 11% pentru menținerea status-quo-ului.

Pe lângă Traian Băsescu și Eugen Tomac, la șefia PMP a mai fost, în perioada 2014 - 2015, și Elena Udrea.