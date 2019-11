Klaus Iohannis a declarat vineri că în campanie PSD își arată fața urâtă, împroșcând venin minciuni și fake news. USR PLUS va depune plângere penală împotriva PSD după ce partidul răspândit în online mesaje fake news ce afectează imaginea Alianței.

"PSD își arată fața urâtă...PSD împroașcă venin, minciuni și fake news. Răspândesc minciuni peste minciuni despre mine, despre voi, despre aliații noștri", a afirmat vineri seara, în prima zi a campaniei electorale pentru turul II, Klaus Iohannis, în fața a numeroși susținători din Baia Mare.

El a declarat că PSD a ajuns la putere în decembrie 2016 prin minciuni: "Le-au promis că va curge lapte și miere și când au ajuns la putere au început atacurile asupra justiției...să facă zid în jurul penalilor. Ce vină au oamenii care au ales psd? Și ei își doresc o Românie modernă, prosperă, să nu se taie salariile și pensiile".

Avalanșa de fake news declanșată în online de PSD i-a deranjat și pe cei de la USR-PLUS care vor să depună plângere penală.

Informațiile false distribuite pe rețeaua de socializare Facebook în ultimele zile îi vizează pe românii din Diaspora, pe Klaus Iohannis, Alianța USR PLUS, dar "pensii tăiate" de către Guvernul Orban.

"Noi, PLUS și Alianța USR PLUS, am anunțat încă de duminică seară/luni că sprijinul nostru în turul doi merge în mod clar către președintele Iohannis și o reafirm și eu acum, în numele PLUS, în numele Alianței USR PLUS, că îl vom sprijini în toată campania și vom îndemna susținătorii noștri să îl voteze pe președintele Iohannis, în turul doi. În al doilea rând, este vorba de un furt, pur și simplu. Este un furt de identitate, un furt de siglă – acestea sunt protejate prin lege și avocații noștri lucrează deja la o plângere penală în acest sens. Tratăm foarte serios acest lucru. Identitatea folosită în acele mesaje, în îndemnurile de pe Facebook, e exact identitatea noastră, se folosește sigla noastră și aceasta este o faptă penală pentru care, sperăm noi, autoritățile să ia măsurile legale potrivite și să ajungă la un rezultat", a declarat la Digi 24 europarlamentarul PLUS Dragoș Tudorache, după ce pe mai multe grupuri de Facebook au apărut știri false, potrivit cărora USR-Plus îndeamnă populația să boicoteze turul II al alegerilor prezidențiale. Aceste mesaje false poartă logo-ul Alianței.

Un alt fake news a fost distribuit pe liderii PSD miercuri seară, chiar în timpul discursului președintelui Klaus Iohannis. Șeful statului era acuzat că poartă o cască în ureche, mesajul fals fiind distribuit de senatorul PSD Florian Bodog și de primarul Capitalei, Gabriela Firea, printre alții. Inclusiv Viorica Dăncilă s-a referit la această știre falsă în declarația ei de presă de miercuri seara.

De asemenea, pagina ministrului de finanțe a fost clonată, în încercarea de a-i speria pe românii din Diaspora că Florin Cîțu le va impozita salariile.

Un alt caz a avut loc în Dolj. O greșeală de calcul de la Casa de Pensii a fost interpretată ca o scădere instantanee a pensiilor de către noul Guvern.