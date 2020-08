Fostul primar Marian Vanghelie candidează din nou pentru Primăria Sectorului 5.

”Putem să aduce Sectorul 5 după ce am făcut o serie de lucruri și am terminat aproape 600 de blocuri, am terminat 700 de străzi, am făcut tot învățământul și parcurile arătau într-un alt fel. După ce am făcut aceste lucruri, astăzi cu experiența mea de peste 15 ani, vă spun am o imagine exactă vis a vis de Sectorul 5, ceea ce trebuie de făcut. Putem să punem în aplicare – să terminăm blocurile, să avem grijă de copii, de educația lor. După cum știți am fost atașat de sistemul de învățământ și am o viziune privind ceea ce trebuie de făcut din prima zi în sectorul de învățământ”, a declarat luni Marian Vanghelie, relatează News.ro.

Fost membru PSD, Marian Vanghelie a fost primarul Sectorului 5 între anii 2000 și 2016.

În iunie, DNA a clasat două dosare ale lui Marian Vanghelie, potrivit G4Media.ro.