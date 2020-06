Premierul Ludovic Orban a declarat că și-ar dori ca partidele de dreapta să aibă candidați unici la primăriile de sector din Capitală.

"Am luat decizia foarte clară - Nicușor Dan este candidatul PNL, candidat care este sprijinit și de partenerii noștri. De altfel, acest lucru este clar, limpede. Nicușor Dan are capacitatea de a câștiga Primăria Capitalei și - ceea ce mă interesează pe mine - cunoaște problemele Bucureștiului și are soluțiile pentru a rezolva problemele bucureștenilor, iar din punctul nostru de vedere este vital pentru București să se producă o schimbare profundă. Singurul care poate să aducă această schimbare în bine este Nicușor Dan. Toate speculațiile care apar pe surse, în diferite canale de presă, sunt de fapt lansate de cei cărora au început să le fugă pământul de sub picioare după decizia pe care am luat-o de a-l sprijini pe Nicușor Dan”, a precizat luni Orban.

Președintele PNL și-ar dori să se meargă în aceeași formulă și la sectoare, cu condiția să aibă cu cine negocia.

”Nu noi ne-am anunțat candidații la primăriile de sector”, a precizat Orban, după ce duminică Alianța USR PLUS a anunțat candidații la primăriile de sector din București: Clotilde Armand - sectorul 1, Radu Mihaiu - sectorul 2, Ana Ciceală - sectorul 3, Simona Spătaru - sectorul 4, Alex Dimitriu - sectorul 5 și Alexandru Gâdiuță - sectorul 6.