Fostul premier Petre Roman, cap de listă pentru Consiliul General al Municipiului București (CGMB) din partea PSD, a declarat marți, într-un interviu la RFI, că rămâne ”de confesiune” un liberal.

”Am acceptat propunerea pe care mi-a făcut-o Gabriela Firea din motivul cel mai simplu în politică și anume în ultima perioadă am fost adesea în dezbaterea publică, în emisiuni de televiziune de radio sau de altă natură, exprimând opinii de-ale mele, sfaturi, am făcut analize în legătură cu ce se întâmplă, dar este un moment foarte necesar în politică, când în loc să dai sfaturi, te implici direct, să faci ceva concret, iar eu dintotdeauna mi-am dorit să fac ceva pentru București, fiind un bucureștean get-beget”, a explicat la RFI Petre Roman.

Întrebat când a realizat că are ceva în comun cu PSD, partid pe care l-a criticat în trecut, fostul premier a explicat: ”Cu toată sinceritatea vă spun că am acceptat propunerea Gabrielei Firea din motivul că vreau să fac ceva pentru București, nu doar să critic o situație existentă. Eu sunt cu o poziție independentă pe lista Gabrielei Firea, nu intenționez să mă implic în viața internă a PSD, rămân în continuare de confesiune, ca să spun așa, liberal, așa cum am fost întotdeauna. Numai că în ceea ce privește politica locală, care este politica cea mai apropiată de cetățeni, eu cred, asta este o convingere veche și în același timp constantă a mea, că atunci când ești capabil să aduci în față un program amplu pentru un interes local, este posibil, chiar dacă din punct de vedere doctrinar ar exista deosebiri”.