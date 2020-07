Victor Ponta anunță că Pro România va avea candidat propriu la alegerile pentru primarul Bucureștiului. Gabriela Firea spune că se retrage din cursă, dacă unul dintre candidații de centru-stânga va avea un scor mai bun decât ea în sondaje.

Liderul Pro România, Victor Ponta, a anunțat că partidul său va avea candidat propriu la alegerile locale pentru funcția de primar general al Bucureștiului și nu o va susține pe candidata PSD, Gabriela Firea.



"Eu n-am vorbit despre candidatura mea. Eu cred că există candidați mai buni decât mine. Eu sper să conving un om mult mai bine decât mine pentru funcția de primar general să candideze. Când spun că îmi propun sunt și foarte avansat în acest sens. Eu cred sincer că Bucureștiul are nevoie de cineva care să se dedice doar primăriei. Din punctul ăsta de vedere cred că doamna Firea a greșit prin faptul că a rămas în continuare legată de PSD, de bătăliile interne, cred că au afectat-o foarte tare acele bătălii", a declarat Ponta la Digi 24.

Marți seara, la Antena 3, Gabriela Firea a anunțat că se va retrage din cursa pentru un nou mandat la Primăria Generală, dacă unul dintre candidații de centru-stânga va avea un scor mai bun în sondaje.

"În acestă seară, în fața dvs, anunț că nu mai candidez la Primăria Capitalei, dacă pe flancul de centru și centru-stânga, domnii de care vorbim în această seară au un procentaj mai mare decât mine (...) Dar, din toate studiile pe care le avem până în acest moment, realizate cu toate casele de sondare a opiniei publice, eu și președintele României, Klaus Iohannis, de patru ani de zile, suntem pe rând, ori numărul unu ori numărul doi în încrederea populației, deci în încrederea populației - nu avea ce să se schimbe în ultima săptămână (...) Dacă se va face o evaluare serioasă, nu sondaje de care scoate PNL-ul pe piață din vârful pixului fără niciun fundament științific, și împreună găsesc un candidat mai potrivit, eu nu am niciun fel de problemă. Sunt un om de echipă și așa rămân, un om de echipă, și credeți-mă că am dovedit în această viață că nu am un orgoliu atât de mare încât să pun persoana mea deasupra interesului țării și al echipei", a precizat primarul Capitalei.

Anterior, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a anunțat că nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale din toamnă.