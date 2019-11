Gabriela Firea și Eugen Teodorovici au negat zvonurile privind schimbarea rapidă a Vioricăi Dăncilă din funcția de președinte.

"Nu îmi dau demisia. Dacă colegii vor considera asta, atunci trebuie să facem Congres. (...) Nu am luat în calcul să plec de la șefia partidului. Vom discuta în cadrul CEx, trebuie să avem în vedere că vin sărbătorile, iar apoi intrăm în precampanie electorală. Voi asculta opiniile colegilor. Trebuie să analizăm tot. Cred că am început prea târziu campania. Cred că a fost o campanie împotriva mea”, a spus Dăncilă, la Antena 3.

Dăncilă a mai precizat că rezultatul final nu mai poate fi schimbat, iar la numărătoarea paralelă, "PSD a mai crescut în ceea ce privește numărul de voturi".

"Voturile au ales. Pentru noi e important un lucru, faptul că PSD a obținut numărul de voturi din 2016, chair l-a depășit ce arată că suntem pregătiți pentru alegerile parlamentare și locale. Ne bucură prezența la vot, cu același număr de voturi am intrat la guvernare", a mai explicat ea.



Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro că în PSD s-ar pregăti o rocadă la șefia partidului. Astfel, Viorica Dăncilă s-ar putea retrage în perioada următoare din funcția de președinte al PSD urmând să-l numească pe Marcel Ciolacu președinte interimar. O astfel de rocadă ar evita tensiunile în partid dar și un eventual congres extraordinar imediat.



Gabriela Firea a declarat că social-democrații așteaptă numărătoarea paralelă, reiterând faptul că au existat situații când ”ce s-a anunțat seara nu a mai fost valabil a doua zi”.

Întrebată la Antena 3 de zvonurile privind ”decapitarea” Vioricăi Dăncilă de la conducerea partidului, primarul Capitalei a spus că tradiția mai poate fi schimbată și că membrii partidului ar trebui să fie maturi, să vadă unde au greșit și să să îmbunătățească dialogul cu cetățenii.

”Dacă a fost o tradiție negativă (schimbarea liderilor după înfrângere) poate trebuie schimbat ceva. Dacă analizăm ultimii ani, noi, cei mai tineri, am regretat anumite momente politice care nu ne-au adus cinste. Când un anumit lider politic obținea un scor pe care îl consideram slab, am început să ne luptăm între noi și am dat foarte mare satisfacție adversarilor noștri”, a spus Firea.



Și Eugen Teodorovici a declarat că e nevoie de o altă abordare în PSD, atunci când vine vorba de schimbarea liderilor după ce pierd alegerile prezidențiale.

Citând surse din partid, G4Media.ro scrie că PSD se pregătește să o schimbe pe Viorica Dăncilă de la șefia partidului după pierderea alegerilor, un congres extraordinar urmând să aibă loc până la sfârșitul acestui an, foarte posibil chiar înainte de sărbători. Cel puțin patru nume s-ar putea alinia la startul competiției pentru șefia PSD: Eugen Teodorovici, Gabriela Firea, Marcel Ciolacu și Claudiu Manda.



La sediul PSD a apărut și fost ministru de interne, Gabriel Oprea. Deși există fotografii cu el, Firea și Teodorovici au declarat că nu l-au văzut, pentru că era foarte multă lume.

Teodorovici a mai declarat că PSD e mai puternic decât o arată cifrele de astăzi, fiind, ”practic, singurul partid românesc”.

Ecaterina Andronescu a afirmat că PSD are majoritate parlamentară, astfel că poate să demonstreze puterea opoziției.





