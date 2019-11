Secțiile de votare pentru alegerile prezidențiale s-au deschis duminică, la ora 7:00. La urne fiind așteptați peste 18 milioane de români. Pentru Diaspora e a treia zi de vot.

Prezența la vot în timp real poate fi urmărită aici.

09:19

Prezența se menține în continuare ridicată -812.475 de români au votat (4,45%).

09:03 Președintele Klaus Iohannis s-a prezentat la urnă la Liceul Jean Monnet din Capitală.

"Este o zi extrem de importantă pentru România, dar recunosc că și pentru mine personal. Am votat pentru România normală, îmi doresc un viitor foarte bun pentru România și sper să primesc astăi confirmarea că foarte muli români îți doresc același lucru. Ziua votului e cea mai importantă pentru românii care vor să participe la procesul democratic. Dragi români, vă aștept la vot", a declarat șeful statului.





09:00 La două ore de la deschiderea urnelor, 632.412 de români au votat (3,47%). Dintre aceștia, 102.878 au votat pe liste suplimentare, iar 132 au optat pentru urna mobilă.



Ilfov, Teleorman și Giurgiu sunt județele cu cea mai mare prezență la vot.

8:45 Ludovic Orban: ”Îi îndemn pe români să își exercite dreptul de vot, este un drept câștigat prin sacrificii, este un drept fundamental, care permite fiecărui cetățean român să hotărască ce se întâmplă cu țara lui și în ce direcție se îndreaptă, într-o direcție bună sau nu".

8:42 Expert Forum organizează un centru de informare și asistență electorală pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Pentru întrebări legate de ziua votului și asistență privind sesizarea neregulilor sunt puse la dispoziția tuturor celor interesați numerele de telefon Telverde 0800 080 200 (pentru România, gratuit) și +40212 039 020 (cu tarif normal, pentru străinătate). Serviciul funcționează în perioada 8-22 noiembrie, între orele 12:00 si 21:00 și în zilele de 9, 10, 23 și 24 noiembrie, între orele 7:00 și 22:00.

Platforma www.votcorect.ro conține un formular prin care orice cetățean poate sesiza nereguli din campania electorală sau din ziua votului. De asemenea, include o secțiune cu răspunsuri la întrebările cele mai frecvente legate de votare: proceduri de vot, proceduri legate de organizarea alegerilor, decizii ale birourilor electorale, regulile de observare sau cele de sesizare a neregulilor .Mai multe detalii pe www.votcorect.ro.

8:33 După prima oră de vot, prezența a fost de 1,42%, potrivit datelor BEC.

8:10 Viorica Dăncilă a votat la Colegiul National "Sfântul Sava" din București, afirmând că a votat "pentru o Românie a bunăstării".

”Am votat pentru o Românie a bunăstării, o Românie a drepturilor garantate, o Românie sigură și demnă în care românii să nu trăiască cu teama zilei de mâine că nu au ce pune pe masă, că nu au bani pentru medicamente sau pentru facturi. Am votat împotriva tăierilor de pensii și salarii, am votat împotriva austerității. Am votat pentru o Românie unită, în care fiecare român să se regăsească în deciziile președintelui României”, a spus Viorica Dăniclă.

8.02 Premierul Ludovic Orban a votat la la Școala nr. 1 din Dobroești, Ilfov, "pentru o Românie puternică, normală, respectată în lume, în care drepturile și libertățile cetățenilor sun respectate cu sfințenie".

El a mai spus că votul de astăzi este fundamental, iar "președintele este cel care dă direcția, cel care are cu adevărat puterea de a reprezenta România în lume, are puterea de acorecta eventualele eori ale altor instituții ale statului, este cel care dă tonul".

Procesul de vot are loc până la ora 21:00, dar secțiile unde sunt cozi pot rămâne deschise până la ora 23:59. În străinătate, procesul electoral a început în noaptea de joi spre vineri și continuă până luni, la ora 7:00.

În primele două zile, aproape 300.000 de români din afara țării au votat, la secții și prin corespondență.

Potrivit AEP, numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente este 18.217.156. În țară, sunt organizate 18.748 de secții de votare. Au fost comandat 20.127.586 buletine de vot, 93.740 de ștampile cu mențiunea ”VOTAT” și 18.625.061 timbre autocolante.

Alegătorii care se află în localitatea de domiciliu pot vota doar la secțiile de votare la care sunt arondați. În cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își are domiciliul sau reședința, pot vota la orice secție de votare.

Alegătorii pot afla secția de votare la care sunt arondați consultând www.registrulelectoral.ro.

Alegătorii din țară votează cu un act de identitate valabil, emis de statul român: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar, titlul de călătorie, carnetul de serviciu militar.

Alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate pot beneficia de o urnă specială, dacă au făcut cerere scrisă în acest sens.

Primele rezultate vor fi cele de tip exit-poll, la scurt timp după închiderea urnelor, la ora 21:00. trei case de sondare fiind acreditate pentru acest scrutin: IRES, Curs și Avangarde