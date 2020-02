Dacă birourile naționale reunite ale USR și PLUS nu ajung la o soluție pentru desemnarea unei singure echipe la alegerile locale, Vlad Voiculescu ar urma să propună un referendum intern privind metoda de stabilire a candidatului comun.

După întâlnirea cu Nicușor Dan, Vlad Voiculescu a precizat că n-au ajuns la o înțelegere privind un tandem pentru București, dar discuțiile continuă săptămâna aceasta. Una dintre problemele care trebuie lămurite e modalitatea de alegere a candidatului Alianței USR PLUS pentru funcția de primar al Capitalei.

"La ședința Birourilor Naționale reunite ale USR și PLUS (de luni) sper să ajungem la o soluție pentru a avea o singură echipă a Alianței, așa cum am propus. Dacă nu se va ajunge la o concluzie, voi propune să facem ceea ce fac partidele moderne și curate întotdeauna când nu reușesc să ajungă la înțelegere: apelează la voința membrilor. Voi propune un referendum intern al organizațiilor de București ale USR și PLUS pentru stabilirea metodei de determinare a candidatului. Un membru - un vot, indiferent de partid, așa cum se cuvine într-o Alianță a două partide care intenționează să fuzioneze. Adică să votăm asupra modului cum să ne alegem candidatul: sondaj, referendum sau altceva. Orice, doar să avem un rezultat comun și să deblocăm situația. Fără întârziere, în această săptămână. Apoi, după ce avem un candidat comun, indiferent de rezultat, să invităm și PNL pentru a scăpa Bucureștiul de PSD la Primăria Generală și la sectoare", a scris candidatul PLUS.