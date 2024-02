Țări din întreaga lume, din Mexic până în Rusia și Japonia, au interzis complet fumatul în spațiile exterioare în încercarea de a stopa decesele cauzate de tutun. În Europa, experții sugerează că o astfel de măsură nu ar fi eficientă.

Euractiv a vizitat recent Tokyo, unde ratele excesiv de ridicate ale fumatului reprezentau un pericol major pentru sănătatea publică. Adesea legat de munca grea și de masculinitate, fumatul în Japonia a atins niveluri record în anii 1960, aproape jumătate din populație fiind fumătoare - în special bărbații.

Spre deosebire de Europa, Japonia a introdus restricții mai stricte privind fumatul, vizând mai întâi locurile în aer liber și apoi cele închise. În Tokyo, este interzis să fumezi o țigară sau să folosești produse noi din tutun pe stradă.

Există zone specifice desemnate pentru a fuma și spații separate alocate pentru utilizarea tutunului necombustibil. Analiștii care au discutat cu Euractiv la Tokyo au explicat că densitatea mare a populației și mentalitatea japoneză de a-și respecta concetățenii explică de ce noua măsură a fost rapid îmbrățișată. "Japonia are o conștientizare solidă a faptului că nu provoacă probleme celorlalți, așa că, în acest sens, cred că primul pas în Japonia a fost de a face imposibilă fumatul în spațiile publice în aer liber.

Spațiile interioare sunt private, așa că am impresia că aceste zone au fost probabil lăsate pe plan secund", a declarat pentru Euractiv profesorul Yoshika Sekine de la Universitatea Tokai.

Multe municipalități din regiunea Tokyo au introdus interdicția de a fuma în aer liber - încălcarea legii poate aduce o amendă de până la 125 de euro. Dr. Sekine a declarat că a vizitat Europa în 2022 și a fost surprins.

"Toată lumea fuma pe stradă și, cum eu nu fumez, am primit uneori fumul pasiv și m-am gândit pentru un moment că nu-mi place. Dacă se acordă mai multă atenție unor astfel de preocupări pentru ceilalți, fumatul pe străzi ar putea fi restricționat într-o anumită măsură", a declarat Dr. Sekine.

Europa: Lipsa de voință și aplicarea deficitară a legislației pentru a deveni mai strictă



Spre deosebire de Japonia, Europa a acordat prioritate interzicerii fumatului în spațiile închise, în timp ce în unele state membre au fost luate doar câteva măsuri ușoare pentru spațiile exterioare.



UE a promis să creeze o generație fără tutun în Europa, în care mai puțin de 5% din populație să fumeze până în 2040.



Întrebat de Euractiv dacă o interdicție a fumatului în aer liber ar putea funcționa în Europa, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că o astfel de măsură este de competența statelor membre.



În capitalele UE, situația variază. Unele autorități locale au încercat să adopte o abordare mai strictă, dar aplicarea legii a fost de obicei slabă sau a fost împiedicată de lipsa de voință politică. Interzicerea totală a fumatului în aer liber nu există nicăieri în Europa.



Cel mai recent exemplu este Franța, unde, la sfârșitul lunii noiembrie, Ministerul Sănătății a prezentat un nou plan care prevede interzicerea fumatului în anumite locuri publice, cum ar fi plajele, parcurile, pădurile și locurile de joacă din școli. Unele orașe, cum ar fi Nisa, au emis deja decrete prefecturale care interzic fumatul pe plaje.



"De acum înainte, fumatul va fi norma", a declarat ministrul francez al sănătății, Aurélien Rousseau.



În Italia, autoritățile locale au impus o interdicție a fumatului pe plaje, dar aceasta nu a fost aplicată. Ministrul italian al sănătății, Orazio Schillaci, a încercat să promoveze un proiect de lege care să interzică fumatul sau vapatul în stațiile de autobuz și în parcuri, dar fără succes.



România: În România au existat încercări similare, dar toate au eșuat în a institui un cadru mai strict.



Cea mai recentă a fost proiectul de lege "Fără tutun în apropiere", inițiat de parlamentari independenți, care a sugerat interzicerea fumatului în apropierea stațiilor de transport public, a parcurilor, a facilităților sportive și educaționale, a locurilor de joacă pentru copii și în interiorul vehiculelor dacă sunt prezenți minori. Proiectul de lege a fost respins la 30 octombrie de către Senat.



Albania, Kosovo: În țări precum Albania sau Kosovo, este greu să găsești un loc în care să nu se fumeze. În Bulgaria și în Grecia, oile negre ale Europei în ceea ce privește prevalența fumatului, aplicarea interdicțiilor de fumat se confruntă cu provocări serioase.



Grecia: În Grecia, situația s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii ani în ceea ce privește interzicerea fumatului în spații închise. Dar în aer liber, restricțiile sunt aproape inexistente.



Bulgaria: În Bulgaria, există multe restricții, precum și numeroase "excepții". Multe restaurante construiesc spații interioare speciale pentru fumători în timpul iernii, iar autoritățile sanitare ignoră faptul că acestea încalcă regulile generale.



În aproape toate restaurantele, barurile și cafenelele din Bulgaria, vapatul și țigările electronice sunt permise.



Analiștii estimează că problema interzicerii fumatului în aer liber nici măcar nu poate fi ridicată, deoarece este foarte nepopulară. Nici măcar în comunitatea medicală nu există un sprijin clar pentru impunerea unor astfel de măsuri.



"Aș susține noi restricții împotriva fumatului, în special a țigărilor electronice în locuri publice închise", a declarat pentru Euractiv pneumologul Ivaylo Markov. Potrivit acestuia, fumatul în restaurantele închise este dăunător pentru copii și pentru persoanele cu probleme respiratorii.



Cu toate acestea, el a spus că "nu este nevoie să interzicem fumatul în exterior, deoarece nu deranjează pe nimeni".



Potrivit lui Jindřich Vobořil, coordonatorul național ceh pentru politicile privind drogurile, interzicerea fumatului în aer liber nu este calea de urmat.



"Acest lucru este acoperit în mare măsură în legislația cehă de competențele autorităților locale. Asta mi se pare corect", a declarat Vobořil pentru Euractiv. "Concentrarea doar pe interdicții are întotdeauna aspectele sale negative și este o eroare faptul că putem reglementa viața pentru a fi ca niște mașini", a adăugat el.



"În acest moment, cred că este mult mai important să ne concentrăm, în ceea ce privește impactul fumatului asupra sănătății publice și impactul asupra bugetelor publice, pe promovarea unor alternative mai puțin dăunătoare la consumul de nicotină. Acest lucru se dovedește a fi un potențial punct de cotitură absolut crucial în politicile privind tutunul", a declarat Vobořil.



Produse noi din tutun



Japonia a fost prima țară care a trecut la produsele noi din tutun - în special tutunul încălzit - în urmă cu aproape zece ani - iar acestea reprezintă în prezent peste 35% din piața totală a tutunului, cu o tendință de creștere.



Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și UE se opun trecerii la produsele noi din tutun ca alternativă la fumatul tradițional. Ei insistă că "mai puțin rău" înseamnă în continuare rău pentru sănătatea oamenilor.



Unii profesioniști din domeniul sănătății susțin că astfel de produse ar putea fi utilizate de fumătorii înrăiți, având în vedere că nicio altă terapie de renunțare la fumat nu a funcționat.



Alții, cum ar fi Dr. Masakazu Yamakawa, insistă asupra faptului că riscul de carcinogenitate al țigărilor nu poate fi comparat cu produsele noi.



"Produsele din tutun încălzit nu ne expun la aproape niciun alt ingredient nociv în afară de nicotină. De asemenea, nicotina este eliminată foarte repede din organism și se spune că are o toxicitate foarte scăzută", a declarat Dr. Yamakawa pentru Euractiv la Tokyo.



Însă majoritatea profesioniștilor din domeniul sănătății rămân sceptici, considerând că efectele pe termen lung ale produselor din tutun nou sunt încă necunoscute.



În plus, actorii din domeniul sănătății pun la îndoială buna credință a industriei tutunului în a face presiuni pentru alternative mai puțin nocive, reamintind că, în trecut, argumentul lor potrivit căruia "țigările ușoare" sunt sănătoase s-a dovedit a fi fals.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că executivul desfășoară în prezent o evaluare globală a cadrului legislativ pentru controlul tutunului (Directiva privind produsele din tutun și Directiva privind publicitatea pentru tutun) și că această evaluare "analizează și țigările electronice".



"În acest stadiu, nu pot fi furnizate detalii suplimentare cu privire la calendarul următoarelor etape", a conchis purtătorul de cuvânt.



(Euractiv.com cu sprijinul rețelei Euractiv)



[Editat de Zoran Radosavljevic/Benjamin Fox]